Українці можуть спостерігати за самим сильним зорепадом року

Зорепад пройде в ніч з 13 на 14 грудня (колаж: РБК-Україна)

У ніч з 13 на 14 грудня в Україні можна буде спостерігати Гемініди - один з найбільш потужних метеорних потоків, який вчені називають "королем" зоряних дощів.

В цьому році немає місяця, який зіпсував би зоряний душ. Пік зорепаду пройде о 2 годині ночі. Метеори мають тенденцію бути яскравими, білими і швидкими. Цей дощ найкраще видно на північній півкулі Землі, але його також помітять і жителі південної півкулі. Про це повідомляє EarthSky.

Цікаво, що кам'яна комета під назвою 3200 Phaethon є батьківським тілом цієї зоряної зливи. Темної ночі можна побачити 50 і більше метеорів на годину.

У оптимальну ніч для Гемінід можна побачити і 150 метеорів на годину. Це може статися і у 2020 році, враховуючи безлунне небо, що супроводжує метеорний потік Гемінід.

Як правило, чим вище сузір'я Близнюків підіймається до неба, тим більше метеорів-Близнюків ви зможете побачити.

При цьому метеори в щорічних зливах з'являються у всіх частинах неба. Можна навіть повернутися спиною до сузір'я Близнюків і все одно побачити метеор-Близнюки, який пролітає повз.

Нагадаємо, на відео потрапило падіння метеорита на Землю, яке відбулося приблизно в 100 кілометрах на південь від австралійського узбережжя Тасманії. Свідками падіння метеорита стали вчені, які перебували на борту дослідницького судна.

Раніше жителі Лівану зняли на відео вогненну кулю, яка впала з неба і влаштувала пожежу.