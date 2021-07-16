Украинцы в Германии рассказали о наводнении: "из-под воды торчат только верхушки колоколен"

Вода из рек вышла за пределы русла и затопила целые деревни в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.

Что рассказывают украинцы

По словам украинки Анны Клинке, которая находится в Германии, у нее все хорошо, ведь она живет в Дрездене. Она отмечает, что их друзья из района Арвайлер, целую ночь провели на крыше своего дома.

Из-за дождей уровень воды в реке Ар поднялся до 7 метров. Девушка говорит, что этот поток сносил дома, фургоны и дерева. Она отмечает, что там она уже живет 10 лет, и такое происходит впервые.

"Телефонной связи с тем районом Арвайлер очень долго не было. Как будто погиб пожилой сосед моих друзей, который побежал зачем-то в свой затопленный подвал. Так там полностью села в долине затоплены, там от колоколен только верхушки из-под воды торчат! Мы слышали, что город Бад-Нойенар-Арвайлер в долине затопило тоже чуть ли не полностью", - рассказывает Анна.

Муж Анны Томас сообщил, что с машинами вообще беда, их река, как щепочки забирала. Многие подрались о мосты.

Наводнение дошло до Бельгии и Швейцарии - в Льеже дома рухнули и люди даже погибли. А дождь сегодня продолжается. Конечно, не такой сильный, как вчера.

Какова причина стихии

Причиной, по мнению украинских немцев, может быть циклон "Бернд", или же последствия глобального потепления.

Сейчас отмечают украинцы, вертолеты и волонтеры ищут пропавших без вести жителей затопленных городов и сел. Ситуацию осложняет тот факт, что идет сезон отпусков, и многие немцы находятся на отдыхе, но могут считаться исчезнувшими. Однако, добраться до пострадавших населенных пунктов можно только воздухом, ведь дороги и железнодорожные пути размыло.

"Я не знаю, что будут делать страховые компании по поводу затопленных машин. Но их, скорее всего, будут недорого продавать. А кто не захочет купить недорого немецкую машину? Наши люди, конечно. Так что, думаю, Восточная Европа получит сотни "утопленных" машин из Германии, - рассуждает Анна.

Каковы масштабы убытков

Ущерб от наводнения руководство страны пока не берется подсчитывать. Потому что еще не завершены спасательные работы и продолжаются дожди, а соответственно, могут быть новые разрушения и жертвы.

Канцлер Германия Ангела Меркель рассказала, что масштабы трагедии смогут оценить лишь в последующие дни. Однако, только понятно, что речь идет о миллиардах евро убытков.