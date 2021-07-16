Германия объявила режим военной катастрофы: что происходит
Фото: в Германии ввели режим военной катастрофы (GettyImages)
Министерство обороны Германии ввело режим военной катастрофы. Теперь командиры смогут собственным решением направлять технику на помощь местным властям.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Spiegel.
Отметим, число жертв потопа в Германии превысило 100 человек.
В стране со вторника длятся сильные дожди, из-за которых образовалось наводнение.
В связи с этим министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр приняла решение ввести в стране режим военной катастрофы.
К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли уже 850 военных. По словам главы Минобороны, число привлеченных военных будет расти.