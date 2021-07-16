Бельгия объявила общенациональный траур по жертвам наводнений

В Бельгии 20 июля объявили днем национального траура из-за большого числа жертв в результате сильных наводнений . По предварительным данным, погибшими в результате разгула стихии числятся 23 человека, еще 20 - пропали без вести.

"Вторник, 20 июля, будет днем национального траура", - написал он в своем Twitter.

Он также отметил, что "это момент, когда следует вспомнить о больших человеческих жертвах". "А приветствовать солидарность и чувство единства среди населения", - добавил премьер-министр.

Также власти Бельгии решили ограничить праздничные мероприятия в национальный день 21 июля.