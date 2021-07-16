Українці в Німеччині розповіли про повені: "з-під води стирчать тільки верхівки дзвіниць"

Вода з річок вийшла за межі річища і затопила цілі села в федеральних землях Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія.

Що розповідають українці

За словами українки Анни Клинке, яка знаходиться у Німеччині, у неї все добре, адже вона живе в Дрездені. Вона зазначає, що їхні друзі з району Арвайлер, цілу ніч провели на даху свого будинку.

Через дощі рівень води в річці Ар піднявся до 7 метрів. Дівчина каже, що цей потік зносив вдома, фургони та дерева. Вона зазначає, що там вона вже живе 10 років, і таке відбувається вперше.

"Телефонного зв'язку з тим районом Арвайлер дуже довго не було. Начебто загинув літній сусід моїх друзів, який побіг чогось у свій затоплений підвал. Так там повністю села в долині затоплені, там від дзвіниць тільки верхівки з-під води стирчать! Ми чули, що місто Бад-Нойенар-Арвайлер в долині затопило теж мало не повністю", - розповідає Анна.

Чоловік Анни Томас повідомив, що з машинами взагалі біда, їх річка, як трісочки забирала. Багато побилися об мости.

Повінь дійшло до Бельгії й Швейцарії - в Льєжі будинку завалитися і люди навіть загинули. А дощ сьогодні триває. Звичайно, не такий сильний, як вчора.

Яка причина стихії

Причиною, на думку українських німців, може бути циклон "Бернд", або ж наслідки глобального потепління.

Наразі зазначають українці, вертольоти й волонтери шукають зниклих безвісти жителів затоплених містечок і сіл. Ситуацію ускладнює той факт, що йде сезон відпусток, і багато німців перебувають на відпочинку, але можуть вважатися зниклими. Однак, дістатися до постраждалих населених пунктів можна тільки повітрям, адже дороги і залізничні колії розмито.

"Я не знаю, що будуть робити страхові компанії з приводу затоплених машин. Але їх, швидше за все, будуть недорого продавати. А хто не захоче купити недорого німецьку машину? Наші люди, звичайно. Так що, думаю, Східна Європа отримає сотні "утоплених" машин з Німеччини, - міркує Ганна.

Які масштаби збитків

Збиток від повені керівництво країни поки не береться підраховувати. Тому що ще не завершено рятувальні роботи і тривають дощі, а відповідно, можуть бути нові руйнування і жертви.

Канцлер Німеччина Ангела Меркель розповіла, що масштаби трагедії зможуть оцінити лише у наступні дні. Однак, тільки зрозуміло, що мова йде про мільярди євро збитків.