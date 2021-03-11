Українці у лютому витратили на нові авто 200 млн доларів: що найчастіше купували

У лютому 2021 року в Україні купили 6 300 нових автомобілів. Ці придбання обійшлися українцям у кругленьку суму, а саме у близько 200 млн доларів.

Про це свідчать дані, надані експертами одного з найпопулярніших сайтів по продажу нових автомобілів в Україні.

Де найбільше купили нових "ластівок"

Аналітики відзначають, що найбільше нових авто було придбано в Києві - понад 2 400. Крім киян, велику кількість машин купували жителі Дніпра, Харкова, Одеси та Львова.

"Загалом українці придбали 6 300 авто на суму 200 млн доларів без урахування вартості додаткового обладнання", - додали експерти.

Найпопулярніші нові авто в Україні

Найпопулярнішою маркою в лютому була Toyota - понад 850 таких нових автомобілів отримали реєстрацію в минулому місяці.

Також попитом користувалися Renault, Skoda, Kia і Nissan.

Якщо говорити про моделі, то тут українці віддають перевагу Toyota RAV4. Ця модель покрила більше 6% від кількості всіх проданих машин у лютому. Також наші співгромадяни часто купували Renault Duster і Kia Sportage.

"Майже 80% зареєстрованих автомобілів були кросоверами. Дизельні мотори склали 29% ринку, а середній об'єм двигуна становив понад 1,9 л. Автомобілі вартістю від 17 до 35 тис. доларів отримали частку ринку 56%. Середня ціна кожного автомобіля, який зареєстрували в лютому, склала майже 32 тис. доларів", - говориться в дослідженні.

Найдорожчі нові авто, куплені українцями в лютому

"Нйкозирнішими" минулого місяця стали Aston Martin DB11 і DBX, Bentley Flying Spur. Вартість кожної "ластівки" становить майже за 300 тис. доларів.

Aston Martin DB11 (фото: mfair.ua)

Також у лютому було зареєстровано два BMW 8-Series по 195 тис. доларів і така ж кількість Porsche 911 по 145 тис. доларів.

Додамо, що протягом 2020 року в Україні було зареєстровано 85 тис. нових автомобілів. Це на 3% менше, ніж українці зареєстрували за 12 місяців 2019-го.