Украинцы будут платить за газ по-новому: все подробности

С 1 января 2020 года в Украине вводится новый расчет тарифа на газ. При этом цена на "голубое топливо" будет зависеть от промышленной стоимости для "Нафтогаза". Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Стоит отметить, что цена для промышленных потребителей у "Нафтогаза" выше, чем в среднем по рынку. Поэтому можно смело предположить, что цена на газ увеличится и для простых обывателей.

Кабмин уже принял решение о переходе на рыночные цены. Чиновники могут изменить документ, но тогда им придется разъяснить Международному валютному фонду, зачем они нарушили взятые на себя обязательства.

Украинцы будут оплачивать газ по новой формуле (фото: РБК-Украина)

Рыночная стоимость газа является одним из важных условий сотрудничества с МВФ. В этом случае отмена документа может означать срыв переговоров с кредитором. Эксперты отмечают, что если МВФ не будет поддерживать Украину, то приток инвестиций в страну может значительно снизится.

Аналитик Егор Комов считает, что газ может подорожать в пределах 20%. При этом цена начала расти уже с октября месяца.

Напомним, что эксперты дали неожиданный прогноз касательно цен на продукты в Украине. Цены на продукты продолжают расти вне зависимости от снижения стоимости. Это связано с тем, что в Украину вернулась инфляция.