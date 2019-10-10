"Нафтогаз" предупредил о переходе на рыночные цены газа для населения

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цена газа будет зависеть только от цены в промышленности

С 1 января 2020 в Украине изменится формула расчета цены газа для населения. Об этом сказал Максим Рабинович, директор ООО "Газоснабжающая компания" НАК "Нафтогаз Украины", во время Украинской газового форума, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Рабинович, сейчас "Нафтогаз" не определяет цену газа для населения, а только выбирает из четырех показателей, какой из них меньше.

"Как будет с января. Цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. В промышленности у нас абсолютно рыночные цены", - сказал он.

По его словам, так написано в законе, который с 1 января отменяет специальные обязательства "Нафтогаза" (ПСО).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 5 июня принял постановление №485, которое вводит новую формулу для расчетов цены газа для населения. Ценой газа по ПСО должна быть самая низкая цена среди четырех показателей: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года.

В соответствии с постановлением правительства "Нафтогаз" уже существенно снизил цену на газ для населения в июне, июле, августе и сентябре.