Украинцы будут лечиться бесплатно: в правительстве ошеломили заявлением

С 2020 года украинцам станет доступно бесплатное лечение в клинических учреждениях Национальной академии медицинских наук. Изменения по финансированию третичной медицинской помощи были внесены в соответствующее постановление на заседании Кабмина 27 декабря.

Согласно постановлению, планируется совершенствование механизма реализации пилотного проекта относительно изменения механизма финансового обеспечения оказания медицинской помощи в отдельных научно-исследовательских учреждениях НАМН - Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова; Институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова; Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова; Национальном научном центре Институт кардиологии имени академика Н. Д. Стражеска.

Документ предполагает также усовершенствование перечня высокоспециализированных услуг, которые предоставляются пациентам бесплатно за счет средств государственного бюджета. Участники пилотного проекта также должны будут создать систему обеспечения доступности, своевременности и качества третичной медицинской помощи.

Для реализации этого проекта бесплатной высококвалифицированной медпомощи в госбюджете-2020 предусмотрено 706,4 млн грн.

Напомним, что ранее Скалецкая назвала сроки запуска медреформы вторичного звена.