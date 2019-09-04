ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скалецкая назвала сроки запуска медреформы вторичного звена

Новости » Общество    04.09.2019 - 11:52
Скалецкая назвала сроки запуска медреформы вторичного звена
Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Медицинская реформа вторичного звена планируется на 2020 год

Медицинская реформа вторичного звена в Украине должна запуститься в 2020 году. Об этом на пресс-конференции заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на сегодня в Украине активно ведется работа по реформе вторичного звена.

"Мы активно работаем в этом направлении, но ситуация сложилась такая… чтобы запустить в следующем году полностью вторичку через Национальную службу здоровья, через договоры, согласно с предусмотренным законом гарантированным пакетом, еще много не сделано", - отметила Скалецкая.

В то же она подчеркнула, что работа по оптимизации учреждений здравоохранения на сегодня неудовлетворительная.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в "Слуге народа" уже после выборов предложили для внедрения страховой медицины за два года наладить работу системы, при которой за страховку платят работодатели, а все затраты на лечение граждан с низкими доходами покрывает государство.

В Минздраве Уляны Супрун были против такого подхода. В ведомстве считали, что для начала необходимо понять, сколько и каких медицинских услуг требуется украинцам.

Радуцкий отказался возглавить Минздрав через 3 месяца Арахамия заявил, что главу Минздрава вскоре заменят
Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныреформымедицина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь