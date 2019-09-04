Скалецкая назвала сроки запуска медреформы вторичного звена

Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Медицинская реформа вторичного звена планируется на 2020 год

Медицинская реформа вторичного звена в Украине должна запуститься в 2020 году. Об этом на пресс-конференции заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на сегодня в Украине активно ведется работа по реформе вторичного звена.

"Мы активно работаем в этом направлении, но ситуация сложилась такая… чтобы запустить в следующем году полностью вторичку через Национальную службу здоровья, через договоры, согласно с предусмотренным законом гарантированным пакетом, еще много не сделано", - отметила Скалецкая.

В то же она подчеркнула, что работа по оптимизации учреждений здравоохранения на сегодня неудовлетворительная.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в "Слуге народа" уже после выборов предложили для внедрения страховой медицины за два года наладить работу системы, при которой за страховку платят работодатели, а все затраты на лечение граждан с низкими доходами покрывает государство.

В Минздраве Уляны Супрун были против такого подхода. В ведомстве считали, что для начала необходимо понять, сколько и каких медицинских услуг требуется украинцам.