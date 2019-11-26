В Минздраве назвали шаги продолжение медреформы в 2020 году

Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

В 2020 году планируется перейти к практике финансирования за договоры

Министерство здравоохранения планирует, что в 2020 году 72 миллиарда гривен на получение медицинской помощи будет направлено через контракты с медучреждениями. Об этом сообщила глава министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире "Свобода слова" на ICTV.

Она отметила, что задачей правительства является "создать правила игры с центра" для того, чтобы местная власть, как владелец заведения, максимально использовала ресурсы для вториннної помощи.

По словам Скалецкой, в 2020 году планируется перейти от практики финансирования с помощью медицинских субвенций для регионов на финансирование через договоры.

"В следующем году 72 миллиарда гривен на получение медицинской помощи в следующем году пойдут через контракты с учреждениями здравоохранения. Контакты со службой здоровья и заведениями здравоохранени. Это на те услуги, на которые у них есть оборудование, врачи и возможность предоставить эти услуги", - добавила она.

Министр отметила, что таким образом Минздрав планирует бороться с недофинансированием медицинских учреждений

"В такой способ достаточно много заведений получат больше финансирования, чем имели раньше.... Конечно нужно будет гораздо больше работы проводить с местной властью, чтобы местная власть приложила усилий больше в управленческие решении. Например объеденила, в противном случае - добавила финансирования. По Украине местная власть дофинансирует в регионах 30-40% через дофинансирования учреждений или через местные программы. Поскольку, согласно законодательству, финансирование здравоохранения осуществляется и из центрального, и из местного бюджетов", - отметила министр.

Ранее Скалецкая заявляла, что медицинская реформа вторичного звена в Украине должна запуститься в 2020 году.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины перераспределил один миллиард гривен на оплату услуг в учреждениях первичной медицинской помощи.