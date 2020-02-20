Украинцы бросают камни: мировые СМИ написали про хаос в Новых Санжарах

Протесты в Новых Санжарах после эвакуации около 70 украинцев и иностранцев из китайского Уханя, где бушует коронавирус, стали уникальным случаем подобной агрессивной встречи людей. Беспорядки, столкновения с полицией и летящие камни в стекла автобусов с прилетевшими гражданами из опасного региона шокировали многих политических, религиозных, культурных и общественных деятелей, экспертов в сфере медицины и моральных авторитетов.

На события 20 февраля под Полтавой мировая пресса отреагировала публикациями с заголовками про панику, в материалах говорится о возникновении новой горячей точки в Украине, об отсутствии эффективной подачи информации властями гражданам относительно эвакуации.

"Украинцы бросают камни в эвакуированных из Китая" - под таким заголовком вышел материал в американском The Washington Post. В описании событий под Новыми Саржанами отмечается, что усилия страны по карантину более 70 человек погрузились в хаос, поскольку местные жители, выступавшие против этого шага, швыряли камни в эвакуированных и участвовали в ожесточенных столкновениях с полицией.

"Автобусы с эвакуированными, наконец, смогли добраться до назначенного места карантина после нескольких часов столкновений. Эвакуированные в масках, измученные долгим путешествием, выглядывали из окон автобуса, медленно двигаясь под тяжелым полицейским эскортом. Протестующие швырнули камни в автобусы и разбили окно в одном из них, но эвакуированные оказались невредимыми", - описываются беспорядки под Полтавой.

"Столкновения, издевки и горящие шины встречают эвакуированных от коронавируса в Украине", - вот такой заголовок в материале Reuters.

"Дезинформация о коронавирусе вызвала яростные протесты в Украине" - гласит заголовок в новости The Daily Beast.

В публикации Associated Press также отмечается, что некоторые протестующие выглядели пьяными, один из демонстрантов пытался протаранить полицейкий кордон на своем авто, 9 "копов" и один гражданский были госпитализированы, 10 протестующих - задержаны.

Тем не менее, власти поселка пообещали продолжать выступать против эвакуации: "Мы не можем допустить, чтобы здоровье и жизнь местных жителей подвергались риску, и требуем, чтобы высшие должностные лица предпринимали срочные шаги, чтобы не дать людям из Китая оказаться здесь".

Протесты в Новых Санжарах (Фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

"Сонный город с населением 8 тысяч человек в центральной Украине превратился в горячую точку 20 февраля, когда протестующие столкнулись с полицией и перекрыли дороги, чтобы не дать эвакуированным из Китая прибыть в местный медицинский центр для двухнедельного карантина", - описываются события в поселке Новые Санжары в материале Forbes, который вышел под заголовком "В Украине паника из-за коронавируса, когда эвакуированные прибывают из Китая".

Протесты вспыхнули в нескольких населенных пунктах Украины за несколько дней до эвакуации: 18 февраля в городе Винники Львовской области, тогда же в Тернополе, где люди строили баррикады из бетонных блоков и проводили молитву против вируса и эвакуированных.

"Эвакуация людей из Уханя была окружена секретностью, слухами и растерянностью. Власти не смогли эффективно сообщить об отсутствии опасности со стороны пассажиров до их прибытия и держали пункт назначения в секрете. Самолет, прибывающий из Китая, сначала полетел в направлении харьковского аэропорта на востоке Украины и облетел этот аэропорт, что вызвало смятение и спекуляции в социальных сетях", - отмечается в публикации.

Протесты в Новых Санжарах (Фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

"Вирусное письмо о коронавирусе заставило людей ломать автобусы и блокировать больницы", - пишет американская интернет медиа-компания BuzzFeed News.

Журналисты отмечают, что фейквое сообщение от якобы Минздрава Украины про 5 случаев заражения - согласно данным СБУ - было фактически отправлено из-за пределов страны.

"Опасная смесь страха и фальшивых новостей о коронавирусе вызвала бурные протесты в Украине, несмотря на то, что в стране не было подтвержденных случаев", - говорится в материале.

"В Украине, где доверие к системе здравоохранения и правительству низкое, беспокойство по поводу вспышки распространилось так же быстро, как поддельные новости о том, что в стране появились первые случаи заболевания, которые были распространены в Интернете. Похоже, не имеет значения, что Центр общественного здравоохранения Украины (Минздрав) выпустил сообщение, предупреждающее о фальшивых новостях, или что президент Владимир Зеленский заявил, что власти все контролируют", - указано в новости.

В прессе перечисляются формы "приема" соотечественников: протесты и столкновения с полицией в нескольких местах, разбитые митингующими окна автобусов с эвакуированными, "активисты" подожгли самодельные баррикады.