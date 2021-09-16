Українцю видав банкомат рідкісні цінні гривні: як виглядають унікальні купюри

В Україні гривневі купюри з красивими номерами можна зустріти досить рідко, і такі банкноти є предметом "полювання" нумізматів, які готові викласти за унікальні гроші дуже великі суми. Але зустріти "дзеркальні" банкноти - з такими ж номерами та серією - вдається ще рідше. За такі банкноти можна отримати десятки тисяч гривень.

Зокрема, на сайті безплатних оголошень OLX днями з'явилася пропозиція про продаж таких двох банкнот номіналом 1000 гривень - лот оцінюється в 39 тисяч.