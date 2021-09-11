Украинцу дали премию за исследование связи между ожирением чиновников и коррупцией в стране

Как известно, Игнобелевскую премию ежегодно вручают ученым за достижения, "которые сначала вызывают смех, а затем размышления".

The Times пишет, что Блавацкий просматривая фотографии министров из бывших советских республик и используя алгоритм для расчета индекса массы их тела, обнаружил корреляцию между избыточным весом политиков и местом страны в индексе восприятия коррупции Transparency International.

Что известно о профессоре

Блавацкий к работе в школе бизнеса Монпелье преподавал экономику в Школе менеджмента и управления Университета Мердока (Австралия) и работал профессором экспериментальной экономики в Институте государственных финансов Университета Инсбрука (Австрия).

Кроме того, он был доцентом в Институте эмпирических исследований экономики Цюрихского университета (Швейцария). Также он защитил докторскую диссертацию по экономике в Карлов университета в Праге и степень магистра по экономике в Кембриджском университете.

На его странице в Facebook пишет, что он вырос во Львове и ранее также учился во Львовском национальном университете им. Ивана Франка.

Детали премии

Шнобелевская, или Игнобелевская премия - это пародия на Нобелевскую премию, которая ежегодно вручается в Гарвардском университете. Десять Игнобелевских премий вручаются в начале октября (то есть, в, то время, когда называются лауреаты Нобелевской премии).

В некоторых публикациях Игнобелевская премия расценивается положительно. Обозреватели обращают внимание на то, что, хотя Игнобелевская премия является завуалированной критикой Нобелевской премии и тривиальных и ненужных исследований, история показывает, что тривиальные исследования порой приводят к важным открытиям.