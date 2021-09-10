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Шнобелевская премия 2021: "кошачий" язык, антиударная борода и тараканы на подводных лодках

Автор: Анна Шиканова

В Гарвардском университете состоялось объявление и вручение 31-ой Шнобелевской премии – главной научной антинаграды.

Трансляция мероприятия велась онлайн в YouTube – полный список победителей.

Биология

Шведская ученая получила премию за анализ кошачьего "языка" с человеком. Коты могут с помощью мурлыканья, мяуканья, шипения и рычания разговаривать с хозяином.

Физика

Группа ученых из Нидерландов, Италии, США и Тайваня получила премию за эксперименты с пешеходами. Они выяснили, почему пешеходы во время движения не сталкиваются с другими пешеходами.

Кинетика

Получили ученые, которые доказали обратный эффект – почему пешеходы все-таки иногда сталкиваются.

Медицина

Исследователи из Германии, Турции и Великобритании доказали, что сексуальные оргазмы создают противотечный эффект, который улучшает носовое дыхание. Особенно хорошо это средство работает при насморке.

Экология

Группа ученых из Испании и Ирана провели генетический анализ и определение различных видов бактерий в жевательной резинке на тротуарах различных стран мира.

Химия

Коллектив ученых из Германии, Великобритании, Новой Зеландии, Греции, Кипра и Австрии получил премию за коллективное исследование воздуха от зрителей в кинотеатрах на предмет взаимозависимости от количества сцен насилия, секса, антисоциального поведения, употребления наркотиков и нецензурных выражений на экране.

Экономика

Ученые из Франции доказали взаимосвязь между уровнем ожирения у политиков с показателями коррупции в их странах.

Энтомология

Американские ученые получили премию за разработку нового метода борьбы с тараканами на подводных лодках.

Транспорт

Коллектив из 13 ученых из Намибии, ЮАР, Танзании, Зимбабве, Великобритании, США и Бразилии получили премию за эксперимент по определению безопасности транспортировки носорога по воздуху в перевернутом виде. Оказывается, так носорогов транспортировать более безопасно.

Премия мира

Ученые из США получили награду за то, что проверили гипотезу об отращивании бороды мужчинами для смягчения ударов по лицу в кулачных боях.

"Дело не в том, что борода обеспечивает надежную защиту. По-настоящему сильный удар всегда будет опасный. Но мы можем сказать, что борода обеспечивает защиту костей и кожи", - рассказал руководитель исследования Дэвид Керриер.

Шнобелевская премия 2021

Напомним, ранее мы писали о том, что мэр Ивано-Франковска пообещал премию женщинам, которые забеременеют – названо условие.

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премияГарвард