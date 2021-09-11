Українцю дали премію за дослідження зв'язку між ожирінням чиновників та корупцією в країні

Ігнобелівську премію 2021 року отримав професор французької школи бізнесу Монпельє Павло Блавацький за відкриття про кореляцію між рівнем ожиріння у політика і рівнем корупції в країні.
Про це повідомляється на сайті премії.
Як відомо, Ігнобелівську премію щорічно вручають ученим за досягнення, "які спочатку викликають сміх, а потім роздуми".
The Times пише, що Блавацький переглядаючи фотографії міністрів з колишніх радянських республік і використовуючи алгоритм для розрахунку індексу маси їх тіла, виявив кореляцію між надлишковою вагою політиків і місцем країні в індексі сприйняття корупції Transparency International.
Блавацький до роботи в школі бізнесу Монпельє викладав економіку в Школі менеджменту й управління Університету Мердока (Австралія) і працював професором експериментальної економіки в Інституті державних фінансів Університету Інсбрука (Австрія).
Окрім того, він був доцентом в Інституті емпіричних досліджень економіки Цюрихського університету (Швейцарія). Також він захистив докторську дисертацію з економіки в Карловому університету в Празі й ступінь магістра з економіки в Кембриджському університеті.
На його сторінці у Facebook пише, що він виріс у Львові та раніше також навчався у Львівському Національному університеті ім. Івана Франка.
Шнобелівська, або Ігнобелівська премія - це пародія на Нобелівську премію, яка кожного року вручається в Гарвардському університеті. Десять Ігнобелівських премій вручаються на початку жовтня (тобто, в той час, коли називаються лауреати Нобелівської премії).
У деяких публікаціях Ігнобелівська премія розцінюється позитивно. Оглядачі звертають увагу на те, що, хоча Ігнобелівська премія є завуальованою критикою Нобелівської премії та тривіальних і непотрібних досліджень, історія показує, що тривіальні дослідження часом призводять до важливих відкриттів.
Раніше ми повідомляли, що троє українських учителів стали лауреатами премії Global Teacher Award 2021.
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