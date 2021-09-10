ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Назван лауреат премии Довженко: кто получил награду

Новина українською →
Пятница 10 сентября 2021 20:04
Назван лауреат премии Довженко: кто получил награду Фото: украинский кинорежиссер Наталья Ворожбит (facebook.com/alexander.ko.129)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присуждении Государственной премии имени Александра Довженко. В этом году лауреатом премии стала кинорежиссер и сценарист Наталья Ворожбит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Присудить Государственную премию Украины имени Александра Довженко в 2021 году кинорежиссеру, сценаристу Ворожбит Натали Анатольевне - за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства", - говорится в указе.

При этом отмечается, что размер премии в этом году установлен в размере 200 тысяч гривен.

Отметим, что Наталья Ворожбит - украинская режиссер и сценарист. Она написала сценарии к таким фильмам, как "Киборги" и "Дикое поле", а также сериала "Поймать Кайдаша".

В прошлом году Ворожбит дебютировала как режиссер с фильмом "Плохие дороги". Кинолента состоит из пяти новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения.

Фильм получил награду Verona Film Club Award в параллельной программе Венецианского кинофестиваля "Неделя критики", а также три награды Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский премия
NEWS
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание
Карантин в Украине планируют усилить. Минздрав будет просить Кабмин провести внеочередное заседание
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси