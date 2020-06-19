Украинцев ждут новые правила пользования мобильной связью: что изменится

В Украине готовят новшества операторам мобильной связи и абонентам
В Украине подготовили новые правила пользования мобильной связью, и теперь операторов и абонентов ждут ряд нововведений.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3014 "Об электронных коммуникациях", который регулирует отношения на рынке между государством, поставщиками и пользователями услуг.
Документ определяет правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также устанавливает полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в сфере электронных коммуникаций, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользуются электронными коммуникационными услугами.
В пояснительной записке к документу отмечается, что реализация законопроекта предусматривает увеличение расходов из государственного бюджета, связанных с осуществлением радиочастотного мониторинга.
Ранее сообщалось, что в Украине с 2021 года может снизиться цена на межоператорские мобильные звонки.
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Автор: Владимир Костырин