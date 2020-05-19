В Украине с 2021 года может снизиться цена на межоператорские мобильные звонки

Фото: мобильная связь (pixabay)

Регулятор принял решение о снижении таксы интерконнекта на треть

Национальная комиссия по регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ) приняла решение снизить на треть таксы интерконнекта с 1 января 2021 года. Это позволит снизить цены на звонки между мобильными операторами.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Как отметили в НКРСИ, такое решение было принято в связи с увеличением объемов межоператорского трафика с 5,9% в 2017 году, до 15,4% в 2019 году.

"19 мая 2020 на очередном заседании НКРСИ принято решение, предусматривающее снижение расчетных такс за терминацию междугородного телефонного и мобильного телефонного трафика на телекоммуникационных сетях операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом на рынке услуг терминации голосового трафика на телефонных сетях подвижной (мобильной) связи с 0,12 до 0,08 грн/мин", - говорится в сообщении регулятора.

Таким образом, снижение расчетных такс позволит операторам:

уменьшить свои расходы при взаиморасчетах за услуги пропуска трафика к телекоммуникационным сетям других операторов телекоммуникаций;

увеличить объем межсетевого трафика;

предложить потребителям более привлекательные тарифные планы, включающие звонки к абонентам других операторов телекоммуникаций.

Потребители получат:

возможность пользоваться увеличенными объемами пакетных минут на все виды телекоммуникационных услуг за ту же стоимость;

уменьшение стоимости межсетевых звонков;

отсутствие необходимости иметь несколько SIM-карт различных операторов телекоммуникаций и обращать внимание на сеть какого оператора телекоммуникаций необходимо звонить.

Напомним, с 1 марта 2020 года "Укртелеком" повысил стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения на 10% - с 54,28 гривен до 59,71 гривен.

Также ранее РБК-Украина писало, что национальный мобильный оператор "Интертелеком" лишился лицензии на 4G.

Автор: Игорь Литвиненко