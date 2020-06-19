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Українців чекають нові правила користування мобільним зв'язком: що зміниться

STYLERЖиття    19.06.2020 - 08:38
Українців чекають нові правила користування мобільним зв'язком: що зміниться
Мобільний зв'язок в Україні (ілюстративне фото: flickr.com)

В Україні готують нововведення операторам мобільного зв'язку та абонентам

В Україні підготували нові правила користування мобільним зв'язком, і тепер операторів і абонентів чекають ряд нововведень.

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект №3014 "Про електронні комунікації", який регулює відносини на ринку між державою, постачальниками та користувачами послуг.

Документ визначає правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру, а також встановлюватиме повноваження держави щодо управління та регулювання діяльності у сфері електронних комунікацій, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що реалізація законопроекту передбачає збільшення видатків з державного бюджету, пов'язаних зі здійсненням радіочастотного моніторингу.

Що зміниться для абонентів

  • абонент більше не буде отримувати тих повідомлень, на які не підписався. За розсилку СМС спаму встановлюється штраф від 1 700 до 8 500 гривень
  • заявлена оператором швидкість не буде відрізнятися від реальної
  • спрощення процедури захисту прав абонента. При неправомірному списанні коштів з рахунку питання можна вирішувати, звернувшись до регулятора з електронною скаргою
  • збільшення штрафів за порушення прав абонентів. Суми тепер складуть від 17 тисяч до 85 тисяч гривень за кожен факт порушення.

Які нововведення чекають мобільних операторів

  • з'явиться шерінг частот, і тепер оператори зможуть використовувати однакові частоти та розподіляти їх між собою
  • технологічна нейтральність і право самостійно вибирати, яке покоління зв'язку використовувати на своїх частотах
  • різні мобільні оператори зможуть передавати зайві частоти один одному, а не регулятору, як раніше
  • геолокації користувачів та географічний огляд мереж оператор повинен буде передавати державі

Раніше повідомлялося, що в Україні з 2021 року може знизитися ціна на міжоператорські мобільні дзвінки.

Нагадаємо також про корисні поради, як позбутися від СМС-розсилки та реклами.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України мобильная связькоммуникации
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