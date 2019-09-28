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Полезные советы: как избавиться от смс-рассылки и рекламы

STYLERЖизнь    28.09.2019 - 16:13
Полезные советы: как избавиться от смс-рассылки и рекламы
Как избавиться от смс-рассылки (фото: pixabay.com)

Эксперты рассказали, как избавиться от назойливой рекламы

В наше время смс-рассылка с различной рекламой достаточно обыденное явление. Часто бывает так, что рассылки приходят от служб, с которым мы даже и не сталкивались никогда. "Информатор Tech" рассказал, как избавиться от нежелательного спама.

У мобильных операторов есть соглашения с компаниями об официальной смс-рассылке. Для компаний эта опция платная и жесткая в плане правил. Поэтому если вам надоела смс-рассылка, то можно позвонить своему оператору и оставить жалобу. После этого мобильный оператор заблокирует эту рассылку.

Также есть компании, которые берут номера телефонов абонентов с соцсетей, платформ онлайн-магазинов, промоутеров и дисконтных систем. Они также занимаются рассылкой спама, а также продажей номеров телефонов.

Полезные советы: как избавиться от смс-рассылки и рекламы

Как избавиться от смс-рассылки (фото: pixabay.com)

Если звонок оператору не дает результатов, то можно самому заблокировать номер телефона. Но это будет действенно в случае, если рассылка осуществляется из одного номера, что бывает достаточно редко.

Есть еще одно решение проблемы - это установка на смартфон блокировщика рекламы. В Google Play достаточно много различных программ для этого. Одно из самых действующих приложений - Black List.

Приложение позволяет блокировать те номера, которые вам не нужны - от "с каких цифр начинается" до конкретного абонента. Аналогичные решения есть также и для iOS.

Кроме того, можно пожаловаться регулятору рынка телеком-услуг НКРСИ. Поскольку рассылка спама запрещена законом. Жалобу можно подать в виде письменного и электронного заявления.

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