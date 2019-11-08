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Украинцев ждет неприятный сюрприз с субсидиями: о чем речь

STYLERЖизнь    08.11.2019 - 17:12
Украинцев ждет неприятный сюрприз с субсидиями: о чем речь
Субсидии в Украине (Фото: УНИАН)

Субсидии за октябрь могут прийти в неполном объеме

Жители Украины могут остаться без выплат субсидий за услуги жилищно-коммунального хозяйства за октябрь 2019 года. Об этом заявил на брифинге заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Он объяснил, что впервые возникла ситуация, когда выплаты приходят в неполном объеме или с задержками и это связано с тем, что данные в базе сильно устарели.

"Учитывая ситуацию с изменением механизма финансирования льгот, которая сложилась впервые в истории Украины, происходят случаи, когда льготы выплачиваются несвоевременно или не в полном объеме", - сказал Музыченко.

Украинцев ждет неприятный сюрприз с субсидиями: о чем речь

Субсидии за октябрь могут прийти с задержками и не полностью (Фото: golos.ua)

Как объяснил заместитель министра, реестр, на базе которого на данный момент происходит расчет льгот, создавался еще в 2003 году. Часть льготников и организаций, которые предоставляли услуги, вовремя подавали информацию об изменениях реквизитов, что и повлияло на корректность расчета размера льгот.

Он добавил, что органы социальной защиты получили задание максимально быстро собрать всю информацию о льготниках, чтобы внести в реестр.

"Суммы льгот исчисляются, начиная с октября, и даже если в ноябре не все льготники одновременно получат на учетную запись в Ощадбанке или в наличном виде, в любом случае эти суммы будут доначислены и доплачены в следующем месяце", - пообещал Виталий Музыченко.

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