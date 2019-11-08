Українців чекає неприємний сюрприз з субсидіями: про що мова

Субсидії в Україні (Фото: УНІАН)

Субсидії за жовтень можуть прийти в неповному обсязі

Мешканці України можуть залишитися без виплат субсидій за послуги житлово-комунального господарства за жовтень 2019 року. Про це заявив на брифінгу заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

Він пояснив, що вперше виникла ситуація, коли виплати приходять у неповному обсязі або з затримками і це пов'язано з тим, що дані в базі сильно застаріли.

"Враховуючи ситуацію зі зміною механізму фінансування пільг, яка склалася вперше в історії України, трапляються випадки, коли пільги виплачуються несвоєчасно або не в повному обсязі", - сказав Музиченко.

Субсидії за жовтень можуть прийти з затримками і не повністю (Фото: golos.ua)

Як пояснив заступник міністра, реєстр, на базі якого на даний момент відбувається розрахунок пільг, створювався ще в 2003 році. Частина пільговиків і організацій, які надавали послуги, вчасно подавали інформацію про зміни реквізитів, що і вплинуло на коректність розрахунку розміру пільг.

Він додав, що органи соціального захисту отримали завдання максимально швидко зібрати всю інформацію про пільговиків, щоб внести до реєстру.

"Суми пільг обчислюються, починаючи з жовтня, і навіть якщо в листопаді не всі пільговики одночасно отримають на обліковий запис в Ощадбанку або в готівковому вигляді, в будь-якому випадку ці суми будуть донараховані і доплачені в наступному місяці", - пообіцяв Віталій Музиченко.