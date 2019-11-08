ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українців чекає неприємний сюрприз з субсидіями: про що мова

STYLERЖиття    08.11.2019 - 17:12
Українців чекає неприємний сюрприз з субсидіями: про що мова
Субсидії в Україні (Фото: УНІАН)

Субсидії за жовтень можуть прийти в неповному обсязі

Мешканці України можуть залишитися без виплат субсидій за послуги житлово-комунального господарства за жовтень 2019 року. Про це заявив на брифінгу заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

Він пояснив, що вперше виникла ситуація, коли виплати приходять у неповному обсязі або з затримками і це пов'язано з тим, що дані в базі сильно застаріли.

"Враховуючи ситуацію зі зміною механізму фінансування пільг, яка склалася вперше в історії України, трапляються випадки, коли пільги виплачуються несвоєчасно або не в повному обсязі", - сказав Музиченко.

Українців чекає неприємний сюрприз з субсидіями: про що мова

Субсидії за жовтень можуть прийти з затримками і не повністю (Фото: golos.ua)

Як пояснив заступник міністра, реєстр, на базі якого на даний момент відбувається розрахунок пільг, створювався ще в 2003 році. Частина пільговиків і організацій, які надавали послуги, вчасно подавали інформацію про зміни реквізитів, що і вплинуло на коректність розрахунку розміру пільг.

Він додав, що органи соціального захисту отримали завдання максимально швидко зібрати всю інформацію про пільговиків, щоб внести до реєстру.

"Суми пільг обчислюються, починаючи з жовтня, і навіть якщо в листопаді не всі пільговики одночасно отримають на обліковий запис в Ощадбанку або в готівковому вигляді, в будь-якому випадку ці суми будуть донараховані і доплачені в наступному місяці", - пообіцяв Віталій Музиченко.

Субсидії 2020: які нововведення чекають на українців Переплата за комуналку: хто з українців буде платити більше
Новини України субсідіївыплаты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся