Украинцев ждет короткая рабочая неделя

Жителей Украины ждет сокращенная рабочая неделя, так как 28 июня отмечается День Конституции.

В этом году большой государственный праздник в честь принятия Конституции Украины приходится на пятницу. Поэтому работают украинцы на этой неделе только четыре дня: 24, 25, 26 и 27 июня. А вот 28, 29 и 30 июня - выходные. Поэтому можно планировать небольшой отпуск.

Кроме того, предпраздничный день (четверг, 27 июня) будет сокращен на один час.

Всего в июне 2019 года украинцы получили 12 праздничных и выходных дней. Для работы осталось 18 дней. К слову, в июле украинцы будут работать 23 дня и не смогут дополнительно отдохнуть благодаря большим государственным и церковным праздникам.

Добавим, что по данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), среди официальных праздников День Конституции - важный праздник для 8,2 % жителей нашей страны.

День Конституции 28 июня будет выходным днем (иллюстративное фото)

Отметим, что на ближайшие выходные (30 июня) выпадает еще один праздник, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня - День молодежи.

Напомним, что украинцы в этом году будут иметь еще несколько длинных выходных. Когда и сколько будем отдыхать в 2019-м - читайте в материале Styler.