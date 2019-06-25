Українців чекає короткий робочий тиждень

Жителів України чекає скорочений робочий тиждень, так як 28 червня відзначається День Конституції.

Цього року велике державне свято на честь прийняття Конституції України приходиться на п'ятницю. Тому працюють українці цього тижня лише чотири дні: 24, 25, 26 і 27 червня. А от 28, 29 і 30 червня - вихідні. Тому можна планувати невелику відпустку.

Крім того, передсвятковий день (четвер, 27 червня) буде скорочений на одну годину.

Всього в червні 2019 року українці отримали 12 святкових і вихідних днів. Для роботи лишилося 18 днів. До слова, у липні українці працюватимуть 23 дні і не зможуть додатково відпочити завдяки великим державним і церковним святам.

Додамо, що за даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), серед офіційних свят День Конституції України - важливе свято для 8,2 % жителів нашої країни.

День Конституції 28 червня буде вихідним днем (ілюстративне фото)

Зауважимо, що на найближчі вихідні (30 червня) випадає ще одне свято, яке щорічно відзначається в останню неділю червня - День молоді.

Нагадаємо, що українці в цьому році будуть мати ще кілька довгих вихідних. Коли і скільки будемо відпочивати у 2019-му - читайте в матеріалі Styler.