Украинцев заставят доплатить за газ за прошлые годы: важное объяснение

В Украине облгазы могут требовать доплатить за газ за прошлые годы. В частности, речь идет о доначисленном газе в платежках из-за "температурных коэффициентов".

Почему украинцы должны доплачивать

Так, облгазам на законных основаниях разрешено взыскивать такую задолженность.

Отмечается, что с декабря 2015 года, когда законодательно было закреплено, газовики указывали сумму доплаты за "приведение объема топлива к стандартным условиям измерения".

Согласно стандартным условиям поставки газа, температура воздуха: + 20 градусов, атмосферное давление - 760 мм ртутного столбика. А вот именно дисбаланс возникает в разное время года: в зимний газ сжимается, а летом расширяется.

Поэтому стали корректировать объем газа, а именно для этого показания счетчика стали умножать на определенный коэффициент (от 0,97 до 1,08) в зависимости от месяца. К тому же зимой он больше, а летом - меньше.

Кроме того, Нацкомиссия по тарифам запрещала соответствующие доначисления по коэффициенту, потому, что перепады температур уже учтены в тарифах.

Потребители такие долги пытались опротестовать в судебном порядке, однако суды становились на сторону газовиков.

Отметим, что в ноябре прошлого года решение не в пользу потребителей утвердил Верховный Суд. Он определил температурные коэффициенты законными.