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Украина сократила потребление подорожавшего газа более чем на 20%

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Украина, Вторник 25 января 2022 13:41
Украина сократила потребление подорожавшего газа более чем на 20% Фото: Украина продолжает сокращать потребление газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объемы потребления природного газа в Украине в декабре 2021 года составили 3 604,3 млн кубометров. Это на 21,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, сокращение потребления газа наблюдается в Украине восьмой месяц подряд - с мая 2021 года, когда газ начал дорожать на европейских рынках.

Украина сократила потребление подорожавшего газа более чем на 20%

Напомним, по данным налоговой, цена импортного газа в Украине в декабре 2021 года достигла 1 184,6 долларов за 1 тыс. кубометров.

По прогнозу Национального банка Украины, цены на газ в течение нескольких месяцев будут оставаться высокими. Это добавит к показателю инфляции 0,3 процентных пункта в 2021 году и 0,8 процентных пункта в следующем году. НБУ ожидает, что цены на газ с текущих уровней будут постепенно снижаться "до более адекватных".

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