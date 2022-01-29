ru ua
Сб, 29 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українців змусять доплатити за газ за минулі роки: важливе пояснення

Новость на русском →
Субота 29 січня 2022 19:10
Українців змусять доплатити за газ за минулі роки: важливе пояснення Українці повинні будуть доплачувати за газ (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні облгази можуть вимагати доплатити за газ за минулі роки. Зокрема, йдеться про донарахований газ в платіжках через "температурні коефіцієнти".

Про це повідомляє Napensii.

Чому українці повинні доплачувати

Так, облгазам на законних підставах дозволено стягувати таку заборгованість.

Зазначається, що з грудня 2015 року, коли законодавчо було закріплено, газовики вказували суму доплати за "приведення обсягу палива до стандартних умов вимірювання".

Згідно зі стандартними умовами поставки газу, температура повітря: +20 градусів, атмосферний тиск - 760 мм ртутного стовпчика. А от саме дисбаланс виникає в різні пори року: у зимовий газ стискається, а влітку розширюється.

Тому стали коригувати обсяг газу, а саме для цього показання лічильника стали множити на певний коефіцієнт (від 0,97 до 1,08) у залежності від місяця. До того ж взимку він більший, а влітку - менший.

Окрім того, Нацкомісія з тарифів забороняла відповідні донарахування за коефіцієнтом, тому, що перепади температур вже враховані у тарифах.

Споживачі такі борги намагалися опротестовували у судовому порядку, однак суди ставали на бік газовиків.

Зазначимо, що у листопаді минулого року рішення не на користь споживачів затвердив Верховний Суд. Він визначив температурні коефіцієнти законними.

Раніше ми повідомляли, скільки коштуватимуть газ та нафта у 2022 році.

Також ми писали, що Україна скоротила споживання газу, що подорожчав, більш ніж на 20%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ
LITE
Неземна розкіш: 10 суконь з колекції Elie Saab Couture, від яких захоплює дух
Неземна розкіш: 10 суконь з колекції Elie Saab Couture, від яких захоплює дух