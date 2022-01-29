Українців змусять доплатити за газ за минулі роки: важливе пояснення

В Україні облгази можуть вимагати доплатити за газ за минулі роки. Зокрема, йдеться про донарахований газ в платіжках через "температурні коефіцієнти".

Чому українці повинні доплачувати

Так, облгазам на законних підставах дозволено стягувати таку заборгованість.

Зазначається, що з грудня 2015 року, коли законодавчо було закріплено, газовики вказували суму доплати за "приведення обсягу палива до стандартних умов вимірювання".

Згідно зі стандартними умовами поставки газу, температура повітря: +20 градусів, атмосферний тиск - 760 мм ртутного стовпчика. А от саме дисбаланс виникає в різні пори року: у зимовий газ стискається, а влітку розширюється.

Тому стали коригувати обсяг газу, а саме для цього показання лічильника стали множити на певний коефіцієнт (від 0,97 до 1,08) у залежності від місяця. До того ж взимку він більший, а влітку - менший.

Окрім того, Нацкомісія з тарифів забороняла відповідні донарахування за коефіцієнтом, тому, що перепади температур вже враховані у тарифах.

Споживачі такі борги намагалися опротестовували у судовому порядку, однак суди ставали на бік газовиків.

Зазначимо, що у листопаді минулого року рішення не на користь споживачів затвердив Верховний Суд. Він визначив температурні коефіцієнти законними.