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Сколько будут стоить газ и нефть в 2022 году: НБУ ухудшил прогноз

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Украина, Пятница 28 января 2022 14:40
Сколько будут стоить газ и нефть в 2022 году: НБУ ухудшил прогноз Фото: НБУ прогнозирует дорогой газ (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины повысил прогноз цен на природный газ на хабе ТТF в Нидерландах. Ожидается, что среднегодовая цена составит 856 долларов за 1 тысячу кубометров (в октябре НБУ прогнозировал 475 долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2022 года).

Согласно прогнозу, цены на газ в первом квартале 2022 года составят 1200 долларов 1 тысячу кубометров (ранее ожидалось 714 долларов). Во втором квартале цена составит 877 долларов, в третьем - 594, в четвертом - 755 долларов.

Кроме того, НБУ повысил прогноз средней цены нефти марки Brent в 2022 году с 67 до 74 долларов за баррель.

Сколько будут стоить газ и нефть в 2022 году: НБУ ухудшил прогноз

Как отмечается в отчете, цены на природный газ в Европе достигли исторического рекорда из-за высокого спроса и ограниченного предложения. Последнее было обусловлено низким уровнем запасов, отказом России поставлять сверх контрактных объемов и высокой конкуренцией со стороны стран Азии. Лишь стремительный рост импорта СПГ, прежде всего из США, несколько скорректировал цены в конце года.

"Ожидается, что цены на газ будут оставаться на текущем уровне в I квартале 2022 года. В дальнейшем газ будет медленно дешеветь благодаря выравниванию баланса на рынке. Однако спрос на газ как более экологичное топливо и необходимость пополнения запасов будут удерживать цены высокими в течение 2022 года, а в дальнейшем на уровне высшем допандемического", - отметили в НБУ.

Напомним, по данным НБУ, фиксация тарифов ЖКУ и фоне резкого подорожания стоимости газа в мире привела к накоплению значительных разрывов между ценами для населения и бизнеса. Это может обусловить коррекцию тарифов для населения до рыночно обоснованных уровней в будущем.

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