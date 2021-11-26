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У украинцев выманивают деньги, суля работу в Европе: от аферистов страдает каждый пятый

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Пятница 26 ноября 2021 09:01
У украинцев выманивают деньги, суля работу в Европе: от аферистов страдает каждый пятый Коллаж РБК-Украина: мошенники выманивают деньги у украинцев "за вакансию" в странах Европы
Автор: Владимир Костырин

На фоне роста безработицы из-за пандемии и ситуации с карантином в странах Европы, уровень которой достиг показателя в 7 - 15%, значительное количество украинцев пытаются отправиться на Запад на заработки с надеждой на высокие зарплаты, чем нередко пользуются аферисты.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника со ссылкой на данные социологического исследования, около 18% наших сограждан при поисках работы за границей лично сталкивались с мошенничеством при подготовке документов, то есть почти каждый пятый.

Так, недавно правоохранители разоблачили очередную схему аферистов, когда "рекрутеры" выманивали у украинцев деньги, суля заоблачные заработки в Британии, но в итоге просто "кидали".

Каким способом мошенники выкачивали средства у желающих стать трудовым мигрантом, объяснил один из опытных работников:

  • как правило, на большинство вопросов о трудоустройстве аферисты рисуют "сказочную картину" и супер условия
  • между тем называют дату и сумму, когда нужно переслать им деньги "за вакансию"...
  • ...и все. После отправки денег наступает тишина - вся ваша переписка удаляется, номер меняется и никуда дозвониться уже нельзя.

Хоть схема такая далеко не нова, но действует активно и поныне, и определенный процент желающих уехать в ЕС на заработки, к сожалению, пренебрегают тщательной проверкой компаний-рекрутеров, и принимают на веру лживые обещания.

В то же время эксперты обращают внимание, что порой уровень зарплаты для специалистов и представителей рабочих профессий в Украине не ниже обещанной оплаты труда за рубежом. Но только без риска потерять свои деньги и здоровье.

Видео: как аферисты выманивают деньги у украинцев "за вакансию", обещая трудоустройство в Европе

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинские агентства по трудоустройству обманывают граждан, обещая работу в Швеции.

Также перед этим сообщалось, что мошенники устроили масштабную аферу с заробитчанами Украины.

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