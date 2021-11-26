В українців виманюють гроші, обіцяючи роботу в Європі: від аферистів страждає кожен п'ятий
На фоні зростання безробіття через пандемію і ситуацію з карантином в країнах Європи, рівень якої досяг показника в 7 - 15%, значна кількість українців намагаються відправитися на Захід на заробітки з надією на високі зарплати, чим нерідко користуються аферисти.
Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".
За словами президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника з посиланням на дані соціологічного дослідження, близько 18% наших співгромадян при пошуках роботи за кордоном особисто стикалися з шахрайством при підготовці документів, тобто майже кожен п'ятий.
Так, нещодавно правоохоронці викрили чергову схему аферистів, коли "рекрутери" виманювали в українців гроші, обіцяючи захмарні заробітки в Британії, але в підсумку просто "кидали".
Яким способом шахраї викачували кошти в охочих стати трудовим мігрантом, пояснив один з досвідчених працівників:
- як правило, на більшість питань про працевлаштування аферисти малюють "казкову картину" та супер умови
- тим часом називають дату і суму, коли потрібно переслати їм гроші "за вакансію"...
- ...і все. Після відправки грошей настає тиша - усе ваша листування видаляється, номер змінюється і нікуди додзвонитися вже не можна.
Хоч схема така далеко не нова, але діє активно і понині, й певний відсоток бажаючих виїхати до ЄС на заробітки, на жаль, нехтують ретельною перевіркою компаній-рекрутерів, і приймають на віру брехливі обіцянки.
Разом з тим експерти звертають увагу, що часом рівень зарплати для фахівців і представників робітничих професій в Україні не нижче обіцяної оплати праці за кордоном. Але тільки без ризику втратити свої гроші та здоров'я.
Відео: як аферисти виманюють гроші в українців "за вакансію", обіцяючи працевлаштування в Європі
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українські агентства з працевлаштування обманюють громадян, обіцяючи роботу у Швеції.
Також перед цим повідомлялося, що шахраї влаштували масштабну аферу із заробітчанами України.