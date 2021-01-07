Украинцев восхитила история о медике ВСУ, которая спасла пятерых военных на Донбассе

Медик ВСУ спасла пятерых бойцов на Донбассе (фото: facebook.com/backandalive)

Украинские волонтеры рассказали историю медика ВСУ с позывным Магнезия, которая уже три года спасает жизни тяжело раненых и травмированных бойцов на передовой.

Несмотря на большую нагрузку в повседневной работе, она все равно находит время на то, чтобы приобрести новые знания, поскольку понимает, что от ее компетенции зависит здоровье украинских защитников. Об этом рассказали на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.

"Я постоянно перечитываю протоколы оказания помощи, загружаю какие-то новые учебники по Интернету и обновляю знания. В моей работе постоянное развитие очень важно", - рассказала Магнезия.

Такой ответственный подход к своей работе дает результат. Во время очередного обострения на фронте она вместе со своими коллегами спасла жизни пятерым раненых бойцов ВСУ. Трое из них лишились конечностей, а двое - получили тяжелые контузии.

Несмотря на пребывании на фронте, кроме службы и обучения Магнезия находит время, чтобы заботиться о своей собаке - немецкой овчарку по кличке "Рифф".

Магнезия со своей собакой (фото: facebook.com/backandalive)

Девушка говорит, что и дальше будет продолжать спасать жизни защитников Украины – как военнослужащая, или как парамедик.

Пользователей сети восхитила история Магнезии, и они пожелали ей крепкого здоровья.

Боже, храни этого ребенка и всех наших защитников. Спасибо за наше спокойствие;

С Новым годом всех защитников нашей страны! Тебе, девушка, здоровье, береги себя! Спасибо за ваш нелегкий труд!

Дай Бог здоровья, чтобы ты вернулась домой в свою семью;

Береги себя, дорогая девочка, потому что от тебя зависит жизнь многих наших воинов. Такие, как ты, нужны и армии, и Украине!

Возвращайся скорее живой и здоровой к родной маме, к родительскому порогу.

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