Притула поразил историей о наибольшем пожертвование на армию: безумно огромные деньги!

С госпожой Натальей мы встретились не сразу. Сначала была долгая переписка. Традиционно, посреди ночи, я отписывал людям в частных сообщениях на своей странице в ФБ. Среди сотен писем, проверенных в ту ночь, был один с текстом, который достаточно часто встречается в ваших письмах. «Господин Сергей, можно было бы как-то встретиться, хотела бы передать вам немного денег на Армию». Конечно же, поблагодарил госпожу за неравнодушие и предложил скинуть деньги на один из волонтерских счетов, которые сразу же добавил в переписку. Прошла неделя. Очередная ночь, опять відписуюсь в приватных сообщениях. Снова письмо от Натальи, которая попросила о личной встрече, поскольку, сумма достаточно большая и немного страшно делать это через банк. Наученный опытом общения с Николаем из Коломыи (думаю, мои подписчики помнят эту историю многолетней давности), я не стал пренебрегать такой просьбой и начал искать возможности для встречи. Мы искали даты и «окна» удобные для обоих, в наши планы вмешивались форс-мажоры, потом у меня началась предвыборная кампания, на нее наложились съемки, которые должен был в обязательном порядке отработать до выборов. Но Наталья была очень упорной и, в конце концов, в один прекрасный день приехала на съемочную площадку. Пригласил гостью в гримерку, кофе-чай. Редакторы подождут. Наталья оказалась скромной и интересной собеседницей. О возрасте говорить не принято, но, подозреваю, немного младше мою маму. Львовянка, которая уже достаточно долго живет в столице. Немного рассказала о себе, много узнавала о нуждах военных. Под конец разговора Наталья попросила направить ее пожертвование на какие-то полезные приобретения. Возможно, на нужды снайперов. После этого вынула из сумочки и поставила на стол 60 000$. Нет, я не ошибся ни в количестве нулей, ни в валюте. 60 000$ !!!!!! Это не просто самая большая жертва, которую я, как волонтер, получал за все годы войны от жертвователей. Это не просто пожертвование эквивалентна 30% от всех средств, которые мной было собрано за 11 месяцев этого года. Это еще и лучший ответ всем тем, кто ретранслирует нарративы русской пропаганды о том, что украинцы устали от войны! Я убежден, что за подобным поступком стоит какая-то история. Но я не имел никакого морального права лезть человеку в душу и докапываться, что это за история. Я только еще раз переспросил дрожащим голосом, госпожа делает этот поступок сознательно. Потому что это безумно огромные деньги, которые могли бы обеспечить безбедную жизнь на годы вперед. Наталья улыбнулась, скорее глазами, чем устами, и сказала, что это ее осознанный и желаемый вклад в борьбу с врагом, и что она счастлива, что может таким образом усилить нашу Армию. Вы, Наталья, заслуживаете гораздо больше, чем моя благодарность или благодарность от армейцев. Я думаю, что после этого сообщения не один человек Вам и поблагодарит, и вспомнит о Вас в искренней молитве! Я сохраню то фото, которое мы сделали на память о встрече и которое Вы запретили выставлять в этом сообщении! Хоть я и считаю, что страна должна знать своих героев в лицо. Но Ваша скромность заслуживает уважения! Мы имели с Вами потом долгие переписки. Я подключал к выполнению Вашего заказа кучу специалистов и инструкторов. Мы отошли от первоначального плана потратить эти средства на снайпінг и направили их в не менее эффективную сферу. Которая позволит сохранить много жизней украинских воинов! Благодаря Вам нашим врагам будет прилетать с ночного неба так, что украинская земля будет дрожать и гореть у них под ногами! Где-то так, как изображено на видео, которое любезно смонтировали наши защитники, специально, чтобы визуализировать конечный результат Вашей пожертвования. К Вашей помощи я с огромным удовольствием добавлю из тех средств, которые есть в моей волонтерской копилке, еще 644 560 гривен. И таким образом мы доведем количество аппаратов, которые будут нести «поздравительные открытки от украинского народа» до 7 единиц! А это уже рой! И он будет для врагов большим сюрпризом! Большим и крайне неприятным! Кроме этого, прошу всех желающих приобщиться к приобретению этого месяца еще 5 квадрокоптерів. Бюджет 165 000 грн. И, очень хотелось бы, еще до Нового года приобрести одним узкопрофильным специалистам 3 тепловизионные прицелы. А это еще +/- 400 тыс. Прошу всех о посильной помощи! Репост тоже помощь! Таким образом в декабре помощь Армии составила 2 324 560 грн в Целом, с начала года и до сегодня, мы помогли Армии на сумму 7 902 577 грн. Склоняю голову перед поступком Натальи и спасибо всем неравнодушным за их ежедневный вклад в помощь нашим защитникам! Работаем, господа! 