Українців захопила історія про медика ЗСУ, яка врятувала п'ятьох військових на Донбасі

Медик ЗСУ врятувала п'ятьох бійців на Донбасі (фото: facebook.com/backandalive)

Українські волонтери розповіли історію медика ЗСУ з позивним Магнезія, яка вже три роки рятує життя тяжко поранених і травмованих бійців на передовій.

Попри велике навантаження в повсякденній роботі, вона все одно знаходить час на те, щоб придбати нові знання, оскільки розуміє, що від її компетенції залежить здоров'я українських захисників. Про це розповіли на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook.

"Я постійно перечитую протоколи надання допомоги, завантажую якісь нові підручники з Інтернету й поновлюю знання. У моїй роботі постійний розвиток надважливий", - розповіла Магнезія.

Такий відповідальний підхід до роботи дає результат. Під час чергового загострення на фронті вона разом зі своїми колегами врятувала життя п'ятьом пораненим бійцям ЗСУ. Троє з них позбулися кінцівок, а двоє отримали важкі контузії.

Попри перебування на фронті, крім служби і навчання Магнезія знаходить час, щоб піклуватися про свого собаку - німецьку вівчарку на прізвисько "Ріфф".

Магнезія зі своєю собакою (фото: facebook.com/backandalive)

Дівчина каже, що і далі буде продовжувати рятувати життя захисників України – як військовослужбовець, або як парамедик.

Користувачів мережі захопила історія Магнезії, і вони побажали їй міцного здоров'я.

Боже, бережи цю дитину і всіх наших захисників. Спасибі за наш спокій;

З Новим роком всіх захисників нашої країни! Тобі, дівчина, здоров'я, бережи себе! Дякую за вашу нелегку працю!

Дай Бог здоров'я, щоб ти повернулася додому у свою сім'ю;

Бережи себе, люба дівчинка, тому що від тебе залежить життя багатьох наших воїнів. Такі, як ти, потрібні і армії, і Україні!

Повертайся скоріше живою і здоровою до рідної неньки, до батьківського порога.

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