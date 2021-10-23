Украинцам хотят рекордно поднять плату за доставку газа: какие готовят тарифы

В Украине облгазы собираются повысить плату за распределение газа (доставку) в среднем в 3 раза - тариф увеличится с нынешних 1,44 гривны до 4,14 гривны за кубометр, а в нескольких регионах может подскочить с 1,5-1,7 гривен до почти 9 гривен.

Такие проекты тарифов на распределение природного газа операторы ГРМ стали публиковать на своих сайтах в середине октября. Далее облгазы должны проводить открытые слушания по изменениям стоимости, и в итоге вердикт будет принимать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В НКРЕКП уже отметили, что изучат и проанализируют обоснованность тарифов и договоры, которые заключили облгазы. По прогнозам, тарифы на распределение газа будут устанавливаться в конце декабря, чтобы они начали действовать с 1 января 2022-го.

Где и на сколько хотят поднять тариф на распределение газа

на 100% и больше : Днепропетровскгаз, Хмельницкгаз, Ровногаз, Киевоблгаз, Сумыгаз, Ивано-Франковскгаз, Львовгаз, Житомиргаз, Закарпатгаз, Винницагаз, Черниговгаз, Криворожгаз, Киевгаз, Тернопольгаз, Волыньгаз, Запорожгаз;

: Днепропетровскгаз, Хмельницкгаз, Ровногаз, Киевоблгаз, Сумыгаз, Ивано-Франковскгаз, Львовгаз, Житомиргаз, Закарпатгаз, Винницагаз, Черниговгаз, Криворожгаз, Киевгаз, Тернопольгаз, Волыньгаз, Запорожгаз; на 200% и больше : Днепрогаз, Полтавагаз, Коростешивгаз, Мариупольгаз, Николаевгаз, Кременчукгаз, Тернопольгоркгаз, Черкассыгаз, Донецкоблгаз, Черновцыгаз, Харьковгаз, Гадячгаз, Херсонгаз, Мелитопольгаз, Тысменицагаз;

: Днепрогаз, Полтавагаз, Коростешивгаз, Мариупольгаз, Николаевгаз, Кременчукгаз, Тернопольгоркгаз, Черкассыгаз, Донецкоблгаз, Черновцыгаз, Харьковгаз, Гадячгаз, Херсонгаз, Мелитопольгаз, Тысменицагаз; на 300% и больше : Харьковгоргаз;

: Харьковгоргаз; на 400% и больше: Уманьгаз (с 1,78 грн до 8,91 грн), Одессагаз (с 0,84 грн до 4,52 грн), Луганскгаз (с 1,55 грн до 8,41 грн).

Что по деньгам

Если для примера рассчитать, сколько в среднем может обойтись плата по новым тарифам за распределение газа, можно промоделировать ситуацию в двух домохозяйствах: однокомнатной квартире, где за предыдущий газовый год потребили 530 кубометра газа, и частном доме, где потребили 1900 "кубов" газа.

Тут при "среднем тарифе" 4,14 грн (с НДС будет 4,968 грн) владельцам квартиры нужно будет выложить 219 гривен в месяц, в частного дома - 786 гривен в месяц.

Отметим, что платить больше придется и тем, кто газом не пользуется и не подключен к нему. Это следует из методики начисления "минимальной заказанной мощности", которая зависит от газового оборудования в доме (плита, колонка, котел).

Как могут вырасти тарифы на распределение газа в разных областях Украины (фото: kosatka.media)