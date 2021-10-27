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Для українців знизили ціни на газ: де і які тепер тарифи

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Середа 27 жовтня 2021 21:12
Для українців знизили ціни на газ: де і які тепер тарифи Колаж РБК-Україна: ціни на газ в Україні змінилися
Автор: Володимир Костирін

В Україні газопостачальні компанії оновили ціни на "блакитне паливо" для населення, і станом на 27 жовтня відразу сім постачальників в різних областях знизили цінники. Здешевленню річного тарифу сприяло втручання НАК "Нафтогаз України".

Про це передає профільне видання "ГазПравда".

Таким чином рейтинг вигідних пропозицій від компаній змінився. Зараз він починається з ціни 7,799 гривні за кубометр.

Де й у кого найнижчі ціни

  • компанія "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) вказала річний тариф за 1 куб 7,799 гривні
  • компанія Neogas - 7,80 гривень
  • ДП "Евода Трейд "КП Луцькводоканал" - 7,88 гривні
  • "Черкаси збут" - 7,89 гривні
  • "Уманьгаз Збут" - теж 7,89 гривні
  • "Газпостачсервіс" - 7,96 гривні (аналогічний тариф у "Нафтогазу")
  • "Тернопільоблгаз Збут" - така ж ціна 7,96 гривні

Додамо, що для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН) - ціна залишається така ж - 7,96 гривні за кубометр, як і було в жовтні.

Який середній тариф

Решта компаній виставили річні цінники від 7,98 до 13,5 гривні за кубометр.

У більшості випадків вартість не перевищує 9 гривень.

Які найвищі тарифи на газ

Найбільше за газ просять "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" та "Херсонська обласна енергопостачальна компанія" - по 13,5 гривні за кубометр.

З чим пов'язана корекція цін

"Найменша знижка на кубометрі склала 48 копійок, а найбільша досягла 2 гривень. Такі зміни стали можливі завдяки старту роботи ринку в рамках Балансуючої групи НАК "Нафтогаз України", - зазначила начальник Центру правової підтримки споживачів газу Юлія Чеберяк.

Так, з жовтня практично весь сегмент поставок газу населенню працює у складі балансуючої групи "Нафтогазу", купуючи газ у НАК за однаковою ціною - 7,42 гривні за кубометр. Контракти в рамках Балансуючої групи діятимуть по травень 2022-го.

Ось як змінилися тарифи на газ для українців з 27 жовтня:

Для українців знизили ціни на газ: де і які тепер тарифиДля українців знизили ціни на газ: де і які тепер тарифиДля українців знизили ціни на газ: де і які тепер тарифиДля українців знизили ціни на газ: де і які тепер тарифиДля українців знизили ціни на газ: де і які тепер тарифи

Українські газопостачальні компанії змінили ціни на газ для споживачів (фото: gazpravda.com.ua)

Нагадаємо, що в Україні облгази збираються підвищити плату за доставку газу в середньому в 3 рази.

Також ми писали про те, що українців позбавили пільг на оплату електрообігріву в опалювальному сезоні.

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