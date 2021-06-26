Украинцев скоро будут возить в новеньких вагонах: вот так они выглядят внутри (фото)

В чем отличие новых вагонов от старых

Все новые вагоны, которые будут курсировать по Украине в этом и 2022 году, будут с кондиционерами, вакуумными туалетами, USB-розетками при каждой полочке.

Кроме того, в этих вагонах будут учтены пожелания самих пассажиров, которые принимали участие в соответствующем опросе зимой этого года.

Новенькие вагоны (kvsz.com)

Заметим, что эти вагоны смогут везти украинцев из пункта А в пункт Б с максимальной скоростью 160 км/час. Их срок годности составляет 30 лет.

Фото новых вагонов

Всего будет приобретен 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

Интересно, что о новых плацкартных вагонах речь даже не идет.

Вот так будут выглядеть вагоны внутри (kvsz.com)

А это - вагоны СВ (kvsz.com)

Добавим, что это второй по объему контракт УЗ и КВСЗ на поставку пассажирских вагонов. Самый большой - на 112 вагонов - был заключен в марте 2008 года. Значительный, третий по объему, был подписан в 2018 году.