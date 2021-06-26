Українців скоро будуть возити у новеньких вагонах: ось так вони виглядають всередині (фото)

У чому відмінність нових вагонів від старих

Усі нові вагони, які курсуватимуть по Україні в цьому та 2022 році, будуть з кондиціонерами, вакуумними туалетами, USB-розетками при кожній поличці. Крім того, у цих вагонах будуть враховані побажання самих пасажирів, які брали участь у відповідному опитуванні взимку цього року.

Новенькі вагони (kvsz.com)

Зауважимо, що ці вагони зможуть везти українців з пункту А до пункту Б з максимальною швидкістю 160 км/год. Їхній термін придатності становить 30 років.

Фото нових вагонів

Всього буде придбано 51 купейний вагон, 12 вагонів СВ, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.

Цікаво, що про нові плацкартні вагони мова навіть не йде.

Ось так виглядатимуть вагони всередині (kvsz.com)

А це - вагони СВ (kvsz.com)

Додамо, що це другий за обсягом контракт УЗ та КВБЗ на постачання пасажирських вагонів. Найбільший - на 112 вагонів - був укладений у березні 2008 року. Значний, третій за обсягом, був підписаний у 2018 році.