Поезд УЗ уехал раньше графика с вещами озадаченных пассажиров: все детали

Укрзализныця вляпалась в новый скандал. На этот раз из-за того, что поезд отправился с вокзала во Львове раньше. При этом, вещи пассажиров были в вагонах.

Что произошло на самом деле, кто виноват в этой ситуации - читайте в материале Styler ниже.

Как сообщил на своей странице в Facebook Артем Вовкобой, инцидент произошел с пассажирским поездом № 750/749 сообщением Киев - Ивано-Франковск. Он на своем маршруте останавливается только на одной промежуточной станции - Львов, где стоит 20 минут.

"Пишут, что поезд 750 должен был ждать венский вагон во Львове из-за опоздания, но уехал раньше, не дождавшись анонсированного времени прибытия. Вещи пассажиров остались в поезде. Пассажирам говорят, что "может, оплатят проезд, но если получится", - написал Артем.

Также он добавил, что ему лично уже в свое время приходилось сталкиваться с подобной проблемой.

"Уже сталкивался с ситуацией, когда из-за опоздания поезда устанавливали новое время прибытия и отправления, меняли его на табло львовского вокзала, но фактически он ехал раньше", - рассказал мужчина.

Что произошло на самом деле

Чуть позже в. о. члена правления УЗ Александр Перцовский объяснил, как так случилось.

"Поезд "придержали", чтобы дождаться 16 пассажиров с рейса из Вены. Из-за причин на стороне австрийской OBB (да-да, представьте, у австрийцев выполнения графиков далеки от идеальных, не одна УЗ во всем виновата). Возможности наверстать время в дороге, чтобы все прибыли затем в столицу плюс-минус вовремя - есть. Пассажирам объявили ориентировочное время задержки и подчеркнули: следите за объявлениями нового времени. Время задержки удалось сократить, объявлено его было, все сели и поехали, "потерялись" два пассажира-студенты", - рассказал Перцовский.

"Такое бывает, но ждать каждого, к сожалению, поезд также не может. Все вещи в целости и сохранности, связь с запоздалыми пассажирами есть, их вещи будут переданы им... Над объявлениями еще поработаем, чтобы ни у кого и не было сомнений далеко отлучаться и попадать в такие ситуации", - добавил он.