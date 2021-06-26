Украинцев скоро будут возить в новеньких вагонах: вот так они выглядят внутри (фото)
Укрзализныця купит 100 новеньких пассажирских вагонов для поездов. Все они украинского производства.
Как будут выглядеть эти вагоны, в которых уже скоро сможет кататься каждый желающий, и в чем их "фишка" - читайте и смотрите в нашем материале ниже.
В чем отличие новых вагонов от старых
Все новые вагоны, которые будут курсировать по Украине в этом и 2022 году, будут с кондиционерами, вакуумными туалетами, USB-розетками при каждой полочке.
Кроме того, в этих вагонах будут учтены пожелания самих пассажиров, которые принимали участие в соответствующем опросе зимой этого года.
Новенькие вагоны (kvsz.com)
Заметим, что эти вагоны смогут везти украинцев из пункта А в пункт Б с максимальной скоростью 160 км/час. Их срок годности составляет 30 лет.
Фото новых вагонов
Всего будет приобретен 51 купейный вагон, 12 вагонов СВ, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.
Интересно, что о новых плацкартных вагонах речь даже не идет.
Вот так будут выглядеть вагоны внутри (kvsz.com)
А это - вагоны СВ (kvsz.com)
Добавим, что это второй по объему контракт УЗ и КВСЗ на поставку пассажирских вагонов. Самый большой - на 112 вагонов - был заключен в марте 2008 года. Значительный, третий по объему, был подписан в 2018 году.
Ранее появились фото новенького украинского поезда-экспресса.
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