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Украинцев разводят с арендой квартир в Киеве: мошенницу задержали

Киев, Понедельник 13 июля 2020 21:33
Украинцев разводят с арендой квартир в Киеве: мошенницу задержали
Квартиры в Киеве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Жители Киева стали жертвой мошенников при попытке снять жилье

Украинцы стали жертвами мошенников при попытке снять квартиру в столице. Схема работает так, что люди через бесплатный сервис находят объявления о сдаче квартиры, потом они вносят оплату за первый месяц и в итоге не видят ни жилья, ни денег.

Сейчас одну из мошенниц задержали и показали на видео, которое опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный". При этом она отрицает, что замешена в афере с арендой жилья.

Женщина представляется Марией и предлагает приехать в офис и заключить договор об аренде жилья. Также арендатору необходимо оплатить первый месяц за квартиру.

Видео с женщиной-мошенницей можете посмотреть по этой ссылке.

После сего этого арендатор должен с риелтором посмотреть квартиру, а если она не подойдет, то 100% суммы возвращают или предлагают другое жилье. С людьми риелтор не встречается, а на вопрос, как вернуть средства, отвечают, что "никак", поскольку с ними якобы разорвали договор.

При попытке приехать в офис и забрать деньги тоже ничего не получается, потому что офис арендуется посуточно. Парень, который попал на этот "развод" рассказал, что когда он приехал в офис, то встретил возле него еще двух мужчин, которые тоже лишились денег из-за действий мошенников.

Напомним, мошенники по всей Украине пытаются обмануть доверчивых украинцев, которые пользуются банкоматами.

Ранее украинцам дали практические советы, как защититься от мошенничества с платежными картами.

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