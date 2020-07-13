ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українців розводять з орендою квартир в Києві: шахрайку затримали

Київ, Понеділок 13 липня 2020 21:33
Українців розводять з орендою квартир в Києві: шахрайку затримали
Квартири в Києві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Жителі Києва стали жертвою шахраїв при спробі зняти житло

Українці стали жертвами шахраїв при спробі зняти квартиру в столиці. Схема працює так, що люди через безкоштовний сервіс знаходять оголошення про здачу квартири, потім вони вносять оплату за перший місяць і в підсумку не бачать ні житла, ні грошей.

Зараз одну з шахрайок затримали і показали на відео, яке опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний". При цьому вона заперечує, що причетна до афери з орендою житла.

Жінка представляється Марією і пропонує приїхати в офіс та укласти договір про оренду житла. Також орендарю необхідно сплатити перший місяць за квартиру.

Відео з жінкою-шахрайкою можете подивитися за цим посиланням.

Після цього цього орендар повинен з ріелтором подивитися квартиру, а якщо вона не підійде, то 100% суми повертають або пропонують інше житло. З людьми ріелтор не зустрічається, а на питання, як повернути кошти, відповідають, що "ніяк", оскільки з ними нібито розірвали договір.

При спробі приїхати в офіс і забрати гроші теж нічого не виходить, тому що офіс орендується подобово. Хлопець, який потрапив на цей "розвод" розповів, що коли він приїхав в офіс, то зустрів біля нього ще двох чоловіків, які теж позбулися грошей через дії шахраїв.

Нагадаємо, шахраї по всій Україні намагаються обдурити довірливих українців, які користуються банкоматами.

Раніше українцям дали практичні поради, як захиститися від шахрайства з платіжними картками.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Київмошенничество
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся