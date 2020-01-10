Украинцев растрогали слова о погибших стюардессах МАУ: вечная память, я так любил тебя

Крушение украинского самолета в Иране забрало жизни 176 человек, в том числе и 11 граждан Украины. Экипаж рейса PS 752 "Тегеран - Киев" был одним из лучших в МАУ, авиакомпания полностью исключает техническую неисправность самолета.

В авиакатастрофе над Ираном погибли пилоты: командир экипажа Владимир Гапоненко, пилот-инструктор Алексей Наумкин, второй пилот Сергей Хоменко; бортпроводники Валерия Овчарук, Денис Лыхно, Мария Микитюк, Екатерина Статник, Юлия Сологуб и Игорь Матко; а также пассажиры Елена Малахова и Ольга Кобюк. Близкие люди и родственники Марии Микитюк и Екатерины Статник рассказали о жизни девушек.

Преподаватель истории Новокаховской школы №8 Ирина Карюхина с теплотой вспоминает Катю Статник. Она говорит, что девушка была любящей дочкой и искренним человеком, в школе она любила историю, у нее было много друзей. По словам педагога, девочка всегда была "душой компании". Катя объездила весь мир, в прошлом году брала маму в путешествие по Европе. Свою мать она очень любила. Украинка очень любила свою работу.

Погибшая стюардесса Катя Статник (фото из соцсетей)

По словам учителя, Катя жила с парнем, он пилот.

"Она жила с молодым человеком, он тоже пилот. Но подробностей я не знаю. Мы как-то не говорили с ее мамой об этом. А теперь она уже два дня ни с кем не разговаривает - вы же понимаете, какое горе. В сети мне писала только. Сейчас она в Киеве, видимо, какие-то организационные вопросы решают. На телефонные звонки отвечает только сестра - она плачет, но может говорить", - рассказала учитель.

Погибшая стюардесса Катя Статник (фото из соцсетей)

Бойфренд Кати не верит, что самолет разбился из-за ошибки пилотов.

"Он сказал, что даже если бы что-то случилось с мотором, на одном моторе можно было развернуться, вернуться в Тегеран, посадить самолет на ближайшем аэродроме. Это же говорят и эксперты", - сообщила Ирина Карюхина.

Появились фото погибших в Иране украинцев: любили небо и гордились работой

Также семья погибшей бортпроводницы опровергла информацию о том, что Катя написала из самолета сообщение о том, что их обстреливают, это просто фейк.

24-летняя Мария Микитюк родилась в Ивано-Франковске. Она дорожила своей работой и любила небо. Знакомые девушки вспоминают ее, как отзывчивого человека с доброй душой. После рейса в Иран Мария собиралась пойти с подругой в кино. Мария была единственным ребенком в семье.

Мария и Богдан (фото из соцсетей)

Парень Марии Богдан после смерти девушки написал в соцсети проникновенные слова и опубликовал совместные фото "Вічна пам’ять ТОБІ, Марійко, я так кохав тебе".

"Мы классно сошлись. Потом и ругались, и расходились, и сходились, мечтали, планировали. Было трудно, было классно, было мило и искренне. Все это ужасное горе разрывает изнутри, поэтому высказываю это пока здесь пока только здесь", - написал Богдан в Instagram-stories.