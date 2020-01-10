Українців зворушили слова про загиблих стюардес МАУ: вічна пам'ять, я так тебе любив

Катастрофа українського літака в Ірані забрала життя 176 осіб, у тому числі і 11 громадян України. Екіпаж рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" був одним з кращих в МАУ, авіакомпанія повністю виключає технічну несправність літака.

В авіакатастрофі над Іраном пілоти загинули командир екіпажу Володимир Гапоненко, пілот-інструктор Олексій Наумкіна, другий пілот Сергій Хоменко; бортпровідники Валерія Овчарук, Денис Лихно, Марія Микитюк, Катерина Статнік, Сологуб Юлія та Ігор Матко; а також пасажири Олена Малахова і Ольга Кобюк. Близькі люди і родичі Марії Микитюк і Катерини Статник розповіли про життя дівчат.

Викладач історії Новокаховської школи №8 Ірина Карюхіна з теплотою згадує Катю Статнік. Вона каже, що дівчина була люблячою дочкою і щирою людиною, в школі вона любила історію, у неї було багато друзів. За словами педагога, дівчина завжди була "душею компанії". Катя об'їздила весь світ, в минулому році брала маму в подорож по Європі. Свою матір вона дуже любила. Українка дуже любила свою роботу.

Загибла стюардеса Катя Статник (фото з соцмереж)

За словами вчителя, Катя жила з хлопцем, він пілот.

"Вона жила з хлопцем, він теж пілот. Але подробиць я не знаю. Ми не говорили з її мамою про це. А тепер вона вже два дні ні з ким не розмовляє - ви ж розумієте, яке горе. У мережі мені писала тільки. Зараз вона в Києві, мабуть, якісь організаційні питання вирішують. На телефонні дзвінки відповідає тільки сестра - вона плаче, але може говорити", - розповіла вчитель.

Загибла стюардеса Катя Статник (фото з соцмереж)

Бойфренд Каті не вірить, що літак розбився через помилки пілотів.

"Він сказав, що навіть якщо б щось сталося з мотором, на одному моторі можна було розвернутися, повернутися в Тегеран, посадити літак на найближчому аеродромі. Це ж говорять і експерти", - повідомила Ірина Карюхіна.

З'явилися фото загиблих в Ірані українців: любили небо і пишалися роботою

Також сім'я загиблої бортпровідниці спростувала інформацію про те, що Катя написала з літака повідомлення про те, що їх обстрілюють, це просто фейк.

24-річна Марія Микитюк народилася в Івано-Франківську. Вона дорожила своєю роботою і любила небо. Знайомі дівчата згадують її, як чуйну людину з доброю душею. Після рейсу в Іран Марія збиралася піти з подругою в кіно. Марія була єдиною дитиною в сім'ї.

Марія і Богдан (фото з соцмереж)

Хлопець Марії Богдан після смерті дівчини написав у соцмережі проникливі слова і опублікував спільні фото "Вічна пам'ять ТОБІ, Марійко, я так кохав тебе".

"Ми класно зійшлися. Потім і сварилися, і розходилися і сходилися, мріяли, планували. Було важко, було класно, було мило і щиро. Все це жахливе горе розриває зсередини, тому висловлюю це поки тут поки тільки тут", - написав Богдан в Instagram-stories.