Появились фото погибших в Иране украинцев: любили небо и гордились работой

Появились фото погибших при крушении самолета в Иране (Алексей Наумкин, Юлия Сологуб, Денис Лыхно, коллаж: РБК-Украина)

При крушении самолета Boeing 737 погибло 11 украинцев

Самолет авиакомпании МАУ потерпел крушение в Иране в ночь с 7 на 8 января. В результате падения Boeing 737 погибло 167 пассажиров и 9 членов экипажа из Украины. В сети появились фото украинцев, жизнь которых трагически оборвалась в небе над Тегераном.

Напомним, рейс PS752 направлялся из Тегерана в Киев, после вылета из международного аэропорта Имама Хомейни самолет исчез с радаров и рухнул в окрестностях города, набрав высоту 2400 метров. Среди 176 погибших - 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, 3 - Германии, 3 - Великобритании.

Компания МАУ опубликовала официальный список погибших сотрудников - это три пилота, и шесть бортпроводников.

Пилоты:

Гапоненко Владимир Иванович - командир экипажа

Наумкин Алексей Евгеньевич - пилот-инструктор

Хоменко Сергей Анатольевич - второй пилот

Бортпроводники:

Овчарук Валерия Евгеньевна

Лыхно Денис Михайлович

Микитюк Мария Михайловна

Статник Екатерина Олеговна

Сологуб Юлия Николаевна.

Матьков Игорь Валерьевич

Пассажиры:

Алена Малахова

Ольга Кобюк

Валерий Гапоненко, командир экипажа

У пилота остались жена и двое маленьких детей. Он был профессионалом своего дела, имел 11 часов налета. Валерий закончил ЛА НАУ (Летная академия Национального авиационного университета) в Кропивницком.

Валерий Гапоненко с семьей (фото: facebook.com/Ekaterina Gaponenko)

Алексей Наумкин, пилот-инструктор

Алексей из династии пилотов. Его друг Сергей Черный пишет, что он был лучшим на курсе. В МАУ сообщили, что у Наумкина было 12 часов налета.

"Леша Наумкин мой одногруппник. Один из лучших пилотов на курсе. Очень порядочный был человек. С династии пилотов. Покойся с миром, друг", - написал товарищ погибшего.

Погибший в Иране инструктор Алексей Наумкин (фото: соцсети)

Сергей Хоменко, второй пилот

Сергей Хоменко имел около 7,6 тыс. часов налета. В прошлом пилот был командиром подразделения Военно-Транспортной авиации Украины "Блакитна стежа".

За свою карьеру Хоменко освоил пилотирование самолетов Вoeing-767 и Boeing-737. Его вспоминают, как настоящего мастера своего дела.

Валерия Овчарук, стюардесса

Одна из бортпроводниц Валерия Овчарук родом из Луганска, жила в Киеве. В соцсетях девушка много постила снимков с путешествий.

Погибшая в Тегеране бортпроводница Валерия Овчарук (фото: instagram.com/o_valeriia

"Работа, я тебя люблю", - подписала девушка последний снимок, сделанный в Таиланде.

Погибшая в Тегеране бортпроводница Валерия Овчарук (фото: instagram.com/o_valeriia

Денис Лыхно, бортпроводник

Молодой человек окончил НАУ в 2018 году, а в Международных авиалиниях успел проработать всего полгода.

"Работал в МАУ всего полгода, но уже запомнился многим коллегам. Всегда казалось, что его ожидает долгая и успешная жизнь", - пишет Telegram-канал Nauchan news.

Погибший в Иране бортпроводник Денис Лыхно (фото: соцсети)

Мария Микитюк, стюардесса

Уроженка Ивано-Франковска, закончила НАУ в 2018-м. Друзья говорят, что Маша очень любила небо и гордилась своей работой.

"Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать", - пишет Telegram-канал Nauchan news.

Погибшая в Иране стюардесса Микитюк Мария (фото: instagram.com/teplo_mari)

Екатерина Статник, стюардесса

Новый год девушка встретила в Киеве, а в ночь с 7 на 8 января Екатерина погибла в небе над Тегераном. На ее странице в Instagram оставляют соболезнования.

Погибшая в Иране стюардесса Екатерина Статник (фото: соцсети)

Юлия Сологуб, стюардесса

Юлии Сологуб уроженка Нововолынска (Волынь). В декабре 2019 году ей исполнилось 25 лет. Бортпроводником успела проработать всего полгода. Друзья вспоминают девушку, как светлого и доброго человека.

Погибшая в Иране стюардесса Юлия Сологуб (фото: соцсети)

Игорь Матьков, старший бортпроводник

Погибший бортпроводник проработал в Международных авиалиниях 10 лет. Игорю было 34 года, он закончил Кировоградское летное училище.

Погибший в катастрофе в Иране Игорь Матьков (скрин: соцсети)

Алена Малахова, пассажир

Елена Малахова была директором авиакомпании ООО "Скайавиатранс".

Погибшая в катастрофе в Иране Алена Малахова (скриншот: linkedin.com)