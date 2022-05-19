Кто из украинцев может рассчитывать помощь от 2200 до 2500 гривен: как получить деньги

Где подать заявку на получение помощи

Заявку на денежные выплаты можно подать на сайте "єДопомога". Там действуйте по инструкции шаг за шагом. Вскоре планируются подачи заявок с "Дии".

Кто может получить деньги

Теперь получить 2200-2500 гривен ежемесячной государственной помощи смогут:

люди с деоккупированных территорий;

люди из населенных пунктов, которые находятся в зоне активных боевых действий;

граждане, находящиеся на временно оккупированной территории.

Отметим, что ранее выплаты предусматривались только внутриперемещенным лицам из числа наиболее уязвимых социальных категорий.

Помощь для ВПЛ

В общей сложности 2,7 миллиона человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица с начала полномасштабной войны. Полмиллиона из них сделали это через Дию. Сумма выплат составляет:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;

для других лиц – 2 000 гривен.



Какие еще выплаты могут получить украинцы в июне

Традиционную помощь получат ветераны Второй мировой войны, ее обычно выплачивают до 9 мая, но в связи с войной сроки сдвинулись.

На единоразовую помощь в июне могут рассчитывать такие украинцы.

от 612 грн — для граждан, имеющих статус ветеранов войны, заключенных концлагерей и гетто;

— для граждан, имеющих статус ветеранов войны, заключенных концлагерей и гетто; до 4421 грн — для инвалидов войны 1 группы и людей, имеющих особые заслуги перед Украиной.

Эти деньги будут выплачивать людям конфиденциально для соблюдения мер безопасности.