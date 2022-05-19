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Кто из украинцев может рассчитывать помощь от 2200 до 2500 гривен: как получить деньги

Кто из украинцев получит выплаты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Кабинет министров расширил перечень категорий, которые могут получить каждый месяц финансовую помощь от международных гуманитарных организаций.

Кто, как и когда может рассчитывать на ежемесячную социальную помощь - читайте в материале Styler.

Где подать заявку на получение помощи

Заявку на денежные выплаты можно подать на сайте "єДопомога". Там действуйте по инструкции шаг за шагом. Вскоре планируются подачи заявок с "Дии".

Кто может получить деньги

Теперь получить 2200-2500 гривен ежемесячной государственной помощи смогут:

  • люди с деоккупированных территорий;
  • люди из населенных пунктов, которые находятся в зоне активных боевых действий;
  • граждане, находящиеся на временно оккупированной территории.

Отметим, что ранее выплаты предусматривались только внутриперемещенным лицам из числа наиболее уязвимых социальных категорий.

Помощь для ВПЛ

В общей сложности 2,7 миллиона человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица с начала полномасштабной войны. Полмиллиона из них сделали это через Дию. Сумма выплат составляет:

  • для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;
  • для других лиц – 2 000 гривен.


Какие еще выплаты могут получить украинцы в июне

Традиционную помощь получат ветераны Второй мировой войны, ее обычно выплачивают до 9 мая, но в связи с войной сроки сдвинулись.

На единоразовую помощь в июне могут рассчитывать такие украинцы.

  • от 612 грн — для граждан, имеющих статус ветеранов войны, заключенных концлагерей и гетто;
  • до 4421 грн — для инвалидов войны 1 группы и людей, имеющих особые заслуги перед Украиной.

Эти деньги будут выплачивать людям конфиденциально для соблюдения мер безопасности.

Как мы ранее писали, стаж и размер пенсии можно проверить с помощью смартфона.

Также мы сообщали, что, пенсии в Украине повысят некоторым людям после пересчета выплат в апреле. Надбавка в среднем увеличилась на 1,5 тысячи гривен.

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