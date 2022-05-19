Кто из украинцев может рассчитывать помощь от 2200 до 2500 гривен: как получить деньги

Кабинет министров расширил перечень категорий, которые могут получить каждый месяц финансовую помощь от международных гуманитарных организаций.
Кто, как и когда может рассчитывать на ежемесячную социальную помощь - читайте в материале Styler.
Заявку на денежные выплаты можно подать на сайте "єДопомога". Там действуйте по инструкции шаг за шагом. Вскоре планируются подачи заявок с "Дии".
Теперь получить 2200-2500 гривен ежемесячной государственной помощи смогут:
Отметим, что ранее выплаты предусматривались только внутриперемещенным лицам из числа наиболее уязвимых социальных категорий.
В общей сложности 2,7 миллиона человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица с начала полномасштабной войны. Полмиллиона из них сделали это через Дию. Сумма выплат составляет:
Традиционную помощь получат ветераны Второй мировой войны, ее обычно выплачивают до 9 мая, но в связи с войной сроки сдвинулись.
На единоразовую помощь в июне могут рассчитывать такие украинцы.
Эти деньги будут выплачивать людям конфиденциально для соблюдения мер безопасности.
Как мы ранее писали, стаж и размер пенсии можно проверить с помощью смартфона.
Также мы сообщали, что, пенсии в Украине повысят некоторым людям после пересчета выплат в апреле. Надбавка в среднем увеличилась на 1,5 тысячи гривен.