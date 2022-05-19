Хто з українців може розраховувати допомогу від 2200 до 2500 гривень: як отримати гроші

Кабінет Міністрів розширив перелік категорій, які можуть отримати щомісяця фінансову допомогу від міжнародних гуманітарних організацій.
Хто, як і коли може розраховувати на щомісячну соціальну допомогу - читайте в матеріалі Styler.
Заявку на грошові виплати можна подати на сайті "єДопомога". Там дійте за інструкцією крок за кроком. Незабаром плануються подачі заявок з "Діі".
Тепер отримати 2200-2500 гривень щомісячної державної допомоги зможуть:
Відзначимо, що раніше виплати передбачалися тільки внутрішньопереміщеним особам з числа найбільш вразливих соціальних категорій.
В цілому 2,7 мільйона осіб зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи з початку повномасштабної війни. Півмільйона з них зробили це через Дію. Сума виплат становить:
Традиційну допомогу отримають ветерани Другої світової війни, її зазвичай виплачують до 9 травня, але у зв'язку з війною терміни зрушилися.
На одноразову допомогу в червні можуть розраховувати такі українці.
Ці гроші будуть виплачувати людям конфіденційно для дотримання заходів безпеки.
Як ми раніше писали, стаж і розмір пенсії можна перевірити за допомогою смартфона.
Також ми повідомляли, що, пенсії в Україні підвищать деяким людям після перерахунку виплат у квітні. Надбавка в середньому збільшилася на 1,5 тисячі гривень.