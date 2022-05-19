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Хто з українців може розраховувати допомогу від 2200 до 2500 гривень: як отримати гроші

Хто з українців отримає виплати (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Кабінет Міністрів розширив перелік категорій, які можуть отримати щомісяця фінансову допомогу від міжнародних гуманітарних організацій.

Хто, як і коли може розраховувати на щомісячну соціальну допомогу - читайте в матеріалі Styler.

Де подати заявку на отримання допомоги

Заявку на грошові виплати можна подати на сайті "єДопомога". Там дійте за інструкцією крок за кроком. Незабаром плануються подачі заявок з "Діі".

Хто може отримати гроші

Тепер отримати 2200-2500 гривень щомісячної державної допомоги зможуть:

  • люди з деокупованих територій;
  • люди з населених пунктів, які знаходяться в зоні активних бойових дій;
  • громадяни, які перебувають на тимчасово окупованій території.

Відзначимо, що раніше виплати передбачалися тільки внутрішньопереміщеним особам з числа найбільш вразливих соціальних категорій.

Допомога для ВПО

В цілому 2,7 мільйона осіб зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи з початку повномасштабної війни. Півмільйона з них зробили це через Дію. Сума виплат становить:

  • для осіб з інвалідністю та дітей -3 000 гривень;
  • для інших осіб - 2 000 гривень.


Які ще виплати можуть отримати українці в червні

Традиційну допомогу отримають ветерани Другої світової війни, її зазвичай виплачують до 9 травня, але у зв'язку з війною терміни зрушилися.

На одноразову допомогу в червні можуть розраховувати такі українці.

  • від 612 грн - для громадян, які мають статус ветеранів війни, ув'язнених концтаборів і гетто;
  • до 4421 грн - для інвалідів війни 1 групи та людей, які мають особливі заслуги перед Україною.

Ці гроші будуть виплачувати людям конфіденційно для дотримання заходів безпеки.

Як ми раніше писали, стаж і розмір пенсії можна перевірити за допомогою смартфона.

Також ми повідомляли, що, пенсії в Україні підвищать деяким людям після перерахунку виплат у квітні. Надбавка в середньому збільшилася на 1,5 тисячі гривень.

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