Кто из украинцев может рассчитывать помощь от 2200 до 2500 гривен: как получить деньги
Кабинет министров расширил перечень категорий, которые могут получить каждый месяц финансовую помощь от международных гуманитарных организаций.
Кто, как и когда может рассчитывать на ежемесячную социальную помощь - читайте в материале Styler.
Где подать заявку на получение помощи
Заявку на денежные выплаты можно подать на сайте "єДопомога". Там действуйте по инструкции шаг за шагом. Вскоре планируются подачи заявок с "Дии".
Кто может получить деньги
Теперь получить 2200-2500 гривен ежемесячной государственной помощи смогут:
- люди с деоккупированных территорий;
- люди из населенных пунктов, которые находятся в зоне активных боевых действий;
- граждане, находящиеся на временно оккупированной территории.
Отметим, что ранее выплаты предусматривались только внутриперемещенным лицам из числа наиболее уязвимых социальных категорий.
Помощь для ВПЛ
В общей сложности 2,7 миллиона человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица с начала полномасштабной войны. Полмиллиона из них сделали это через Дию. Сумма выплат составляет:
- для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;
- для других лиц – 2 000 гривен.
Какие еще выплаты могут получить украинцы в июне
Традиционную помощь получат ветераны Второй мировой войны, ее обычно выплачивают до 9 мая, но в связи с войной сроки сдвинулись.
На единоразовую помощь в июне могут рассчитывать такие украинцы.
- от 612 грн — для граждан, имеющих статус ветеранов войны, заключенных концлагерей и гетто;
- до 4421 грн — для инвалидов войны 1 группы и людей, имеющих особые заслуги перед Украиной.
Эти деньги будут выплачивать людям конфиденциально для соблюдения мер безопасности.
Как мы ранее писали, стаж и размер пенсии можно проверить с помощью смартфона.
Также мы сообщали, что, пенсии в Украине повысят некоторым людям после пересчета выплат в апреле. Надбавка в среднем увеличилась на 1,5 тысячи гривен.