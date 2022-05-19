Хто з українців може розраховувати допомогу від 2200 до 2500 гривень: як отримати гроші

Кабінет Міністрів розширив перелік категорій, які можуть отримати щомісяця фінансову допомогу від міжнародних гуманітарних організацій.

Хто, як і коли може розраховувати на щомісячну соціальну допомогу - читайте в матеріалі Styler.

Де подати заявку на отримання допомоги

Заявку на грошові виплати можна подати на сайті "єДопомога". Там дійте за інструкцією крок за кроком. Незабаром плануються подачі заявок з "Діі".

Хто може отримати гроші

Тепер отримати 2200-2500 гривень щомісячної державної допомоги зможуть:

люди з деокупованих територій;

люди з населених пунктів, які знаходяться в зоні активних бойових дій;

громадяни, які перебувають на тимчасово окупованій території.

Відзначимо, що раніше виплати передбачалися тільки внутрішньопереміщеним особам з числа найбільш вразливих соціальних категорій.

Допомога для ВПО

В цілому 2,7 мільйона осіб зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи з початку повномасштабної війни. Півмільйона з них зробили це через Дію. Сума виплат становить:

для осіб з інвалідністю та дітей -3 000 гривень;

для інших осіб - 2 000 гривень.



Які ще виплати можуть отримати українці в червні

Традиційну допомогу отримають ветерани Другої світової війни, її зазвичай виплачують до 9 травня, але у зв'язку з війною терміни зрушилися.

На одноразову допомогу в червні можуть розраховувати такі українці.

від 612 грн - для громадян, які мають статус ветеранів війни, ув'язнених концтаборів і гетто;

- для громадян, які мають статус ветеранів війни, ув'язнених концтаборів і гетто; до 4421 грн - для інвалідів війни 1 групи та людей, які мають особливі заслуги перед Україною.

Ці гроші будуть виплачувати людям конфіденційно для дотримання заходів безпеки.