Украинцев просят выключать свет в домах и зашторивать окна

Украинские военные отражают атаки российских войск , которые вторглись в нашу страну в 5 утра 24 февраля, и почти сутки продолжается активная фаза агрессии оккупантов. В целях безопасности гражданское население призвали в ночное время гасить свет в домах.

Об этом говорится в сообщении на Telegram -канале Верховной Рады Украины.

"Так жилые дома станут незаметными для врага в темное время суток! Берегите свои жизни и Украину!" - отмечается в сообщении.

"Внимание! Светомаскировка сохраняет жизнь! Призываем всех граждан принять меры по светомаскированию собственных домов", - говорится в публикации.

Также украинцам напомнили правила светомаскировки, которая способна сохранить жизнь в условиях вражеских атак на мирные города.

Ранее сообщалось, что в Минобороны призвали украинцев к сопротивлению и рассказали, как можно наносить российским оккупантам невосполнимые потери.

Также граждан Украины просят не снимать передвижение военной техники ВСУ, и стирать или затирать нарисованные на дороге зеленой краской кресты - так как это отметки для высадки российского десанта.